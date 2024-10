Liam Payne: ¿Qué reveló la autopsia de su muerte?

El informe preliminar sobre la muerte de Liam Payne, ex One Direction, concluyó que la causa de la muerte ha sido “politraumatismo, hemorragia interna y externa”, además, no se han observado “lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas”.

La Fiscalía de Argentina, país en el que tuvo lugar el fallecimiento, informó que la investigación también está orientada a determinar si hubo terceros implicados en los eventos previos al deceso.

En la noche del 16 de octubre, en la sede de la fiscalía, se tomó declaración a tres trabajadores del hotel donde ocurrió la muerte y a dos mujeres que habían estado en la habitación con el músico británico antes del suceso.

Las autoridades han calificado el caso como “muerte dudosa” porque se sospecha que Payne, de 31 años, estaba solo y atravesó un brote antes de caer del balcón de su habitación en el Hotel Casa Sur, ubicado en calle Costa Rica al 6000 de Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

En un comunicado la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16 indicó que de manera “protocolar” se ha calificado el fallecimiento como “muerte dudosa”, ya que “todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída, y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias”.

En la habitación, ubicada en el tercer piso del edificio, se encontró una “situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes”, un blíster de medicamentos, se mencionó clonazepam, energizantes, medicamentos de venta libre y whisky.

Hubo una llamada al 911 en la que se reportó a un huésped que destruyó algunos objetos de la habitación y que presuntamente estaba bajo los efectos de drogas y alcohol.

Al llegar al lugar, Payne ya había caído desde el balcón y murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas. Por la posición del cuerpo se presume que "pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia".

De acuerdo a la fiscalía, el hecho ocurrió a las 17:07 (hora local) y se solicitaron estudios complementarios que podrían confirmar o rectificar la autopsia preliminar.

Cabe mencionar, que, el músico estaba en Argentina para apoyar a su excompañero de One Direction, Niall Horan, que se presentó en el país a inicios de mes, sin embargo, la estadía del occiso se extendió por razones que aún son desconocidas.

Con información de EFE

