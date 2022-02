Liza Hernández y otros famosos que asistieron al Super Bowl

Más de 70 mil personas asistieron al Super Bowl 2022 para disfrutar la final entre Los Ángeles Rams y Cincinnati Bengals, en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, Estados Unidos.

El Super Bowl es uno de los eventos más esperados del año y el mayor evento del fútbol americano, y por ello, nadie se lo quiere perder y eso incluye a las celebridades.

Entre el público había varias caras conocidas de la industria del entretenimiento, algo que es el común denominador todos los años, pero que no nos deja de sorprender.

Kanye West, Kendal Jenner, Jenifer López y Ben Affleck, Dwayne “The Rock” Johnson, LeBron James, Jay-Z, Ellen DeGeneres, Rebel Wilson, Matt Damon, Shaquille O'Neal, Cardi B y Offset, Marco Antonio Solís, Drale y The Weeknd, son algunos de los famosos que asistieron al Super Bowl 2022.

Kanye West, ahora Ye, asistió con sus dos hijos mayores, North, de 8 años, y Saint, de 6, ambos vestían sus respectivos jerseys de los Rams.

“The Rock”, por su parte, fue visto por todo el público, fue el encargado de la apertura el Super Bowl LVI, le dio la bienvenida a Los Angeles Rams y a los Cincinnati Bengals.

La pareja del momento, Jenifer López y Ben Affleck, fueron captados disfrutando del show de medio tiempo del evento deportivo y junto a ellos estaba Matt Damon, colega y mejor amigo de Affleck.

It’s fun to imagine Jennifer Lopez and Ben Affleck are reacting to Matt Damon’s mustache #SuperBowl pic.twitter.com/B66kVUbVIP