'Lo imposible' y otras películas sobre tsunamis

'Lo imposible', de Juan Antonio Bayona, es sin duda la película más conocida sobre el devastador tsunami que se produjo en 2004 en el océano Índico, pero hay muchos otros títulos que de una manera u otra tratan este u otros hechos similares.



Desde un clásico como 'La aventura del Poseidón' a la poesía del corto 'The Tsunami and the Cherry Blossom', los tsunamis han proporcionado mucha inspiración al mundo audiovisual.



'LO IMPOSIBLE' (2012), UNA HISTORIA REAL



Bayona escuchó en la radio el relato de una familia española - una pareja y sus tres hijos- que estaba de vacaciones en Tailandia y sobrevivieron al tsunami. El director español decidió contar su historia y lo hizo a lo grande, con una gran despliegue técnico y un reparto encabezado por Naomi Wats y Ewan McGregor, además de suponer el debut a los 14 años del que ahora es una estrella mundial, Tom Holland.



'TSUNAMI, EL DÍA DESPUÉS', UNA FICCIÓN BASADA EN TESTIMONIOS



Basada en los testimonios de supervivientes y en investigación propia, esta miniserie de dos partes de HBO cuenta varias historias que se entrecruzan en los días posteriores al tsunami y cuenta en su reparto con Tim Roth, Chiwetel Ejiofor, Sophie Okonedo, Hugh Bonneville o Toni Collette.



'MÁS ALLÁ DE LA VIDA' (2010), PODERES Y MÁS ALLÁ



Clint Eastwood decidió dar una vuelta de tuerca al cine de catástrofes con esta historia que comienza con el tsunami del Índico y cómo una periodista francesa (Cécile de France) sobrevive pese a haber sido dada por muerta. Su relación con el más allá la acerca a otros personajes, como el parapsicólogo que interpreta Matt Damon, o un niño que ha perdido a su hermano.



'LA OLA' (2015), UN TSUNAMI A LA NORUEGA



Tras el tsunami de Tailandia proliferaron todo tipo de películas sobre el poder destructivo del agua, como esta noruega en la que un geólogo alerta de un posible colapso de la cordillera que rodea al fiordo de Geiranger. Una historia basada en el riesgo real de esta zona, arrasada en 1905 por un tsunami y cuyos habitantes viven con el temor de que se repita.



'LA AVENTURA DEL POSEIDÓN' (1972): FAMOSOS + CATÁSTROFES



Gene Hackman, Ernest Borgnine, Shelley Winters, Roddy McDowall o Stella Stevens fueron algunas de las estrellas que participaron en este filme sobre un barco azotado por un maremoto que responde a una moda de los setenta en la que Hollywood mezclaba catástrofes y rostros famosos en una fórmula que dio títulos como 'El coloso en llamas' o 'Aeropuerto'.



'EL HUNDIMIENTO DE JAPÓN' (2006), UN TSUNAMI TRAS UN TERREMOTO



Un brutal terremoto es el punto de partida de esta película japonesa que versiona un clásico de 1973 del cine de desastres nipón, 'Submersión of Japan', que a su vez adapta la novela 'Japan Sinks'. Y tras el seísmo, llega un tsunami, pero lo peor es la amenaza de que el país quedará sumergido bajo las aguas en un plazo máximo de 40 años. Una historia épica no exenta de lirismo.



'HAEUNDAE' (2009), DESASTRES COREANOS AL ESTILO AMERICANO



Primera película de desastres realizada en Corea del Sur, 'Haeundae' copia todos los estereotipos de los filmes americanos y traslada la acción a Busan, aunque más allá del posible exotismo de la localización, no aporta nada nuevo al género de cine de catástrofes.



'EL DÍA DE MAÑANA' (2004), LA CATÁSTROFE GLOBAL



Esta película dirigida por el especialista en cine de acción Roland Emmerich, es el ejemplo del desastre global y definitivo provocado por el cambio climático. No solo olas gigantes, también frío polar, tormentas monumentales, ciclones, granizo gigante... pero es americana y, por supuesto, un científico (Dennis Quaid) y su hijo (Jake Gyllenhall) encuentran solución a todo.



LA TORMENTA PERFECTA' (2000), GEORGE CLOONEY FRENTE AL MAR



En el años 2000 George Clooney estaba en la cima de su popularidad y decidió meterse en este proyecto sobre un barco pesquero capitaneado por el actor y que se ve sorprendido por una gigantesca tormenta y olas de más de 25 metros contra las que poco se puede hacer. La dirección del siempre eficaz Wolfgan Petersen aporta solidez y espectacularidad a una película que no deja de ser un vehículo para el lucimiento de su estrella.



'TSUNAMI: RACE AGAINST TIME' (2024), EL DOCUMENTAL ¿DEFINITIVO?



Una narración minuto a minuto de lo que ocurrió hace 20 años en el Índico, con una visión global que pretende ser el documental definitivo sobre aquel evento. Dirigido por Daniel Bogado, conocido por '11-S: Testigos de la tragedia Título original' ('9/11: One Day in America'), son cuatro episodios en los que se ha utilizado material y testimonios inéditos.



'THE TSUNAMI AND THE CHERRY BLOSSOM' (2011): POESÍA EN IMÁGENES



Un corto documental que utiliza imágenes reales del tsunami que azotó Japón en marzo de 2011 y que es capaz de encontrar poesía en el florecimiento de los cerezos apenas un mes después de la tragedia. La delicadez con la que algunos supervivientes se centran en el cuidado de los árboles permite ver un lado muy distinto de las consecuencias de una catástrofe.