'Los asesinos de la luna', cinta basada en hechos reales

La nueva colaboración cinematográfica entre el cineasta Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio llegará este 19 de octubre, a los cines de la localidad, hablamos de “Los asesinos de la luna”, una cinta basada en el libro de David Grann.

“Killers of the Flower Moon”, título original de la película, es la sexta colaboración del cineasta y el protagonista de “Titanic”, además, el reparto incluye a la estrella de Hollywood Robert De Niro, siendo este su décimo trabajo con Scorsese.

La cinta, de 206 minutos, está basada en hechos reales, los cuales tuvieron lugar en el siglo XX, en Oklahoma, Estados Unidos, y que supuso uno de los primeros casos del recién creado FBI.

Para aquella época, el petróleo aportó una gran fortuna a Osage Nation (pueblo originario de los Estados Unidos), lo que atrajó a intrusos que manipularon, extorsionaron y robaron todo el dinero e incluso recurrieron al asesinato.

“Miembros de la tribu Osage en los Estados Unidos son asesinados en circunstancias misteriosas en la década de 1920, lo que provocó una importante investigación del FBI”, se lee en la sinopsis de la película.

Cabe mencionar, que, según reveló Scorsese a “The Irish Times”, el primer guión de la película estaba escrito desde la perspectiva de los agentes del FBI, sin embargo, DiCaprio le hizo una observación, le dijo que estaba cometiendo el error de hacer una película de “hombres blancos”.

Scorsese estaba confiado de que plasmó la historia de este pueblo originario, pues estuvo dos años trabajando en el guión y había tenido reuniones y cenas con los Osage.

Esto llevó al cineasta a reunirse con la comunidad Osage y en una reunión con uno de los jefes descubrió que lo que necesitaban de él era saber que era confiable.

“(…) lo que necesitaba de mí era saber que no iba a aprovecharme de él, que no iba a hacer sensacionalismo de la historia, en particular de la victimización de los Osage, en particular de la violencia”, expresó Scorsese.

Reparto

Además, de las dos estrellas de Hollywood, el reparto está conformado por Tantoo, Brendan Fraser, John Lithgow, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Tatanka Means, entre otros.

