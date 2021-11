Los manjares que enloquecen a Sandra Sandoval

El secreto del "sensual remeneo" de "La Gallina Fina" está en su exótico paladar, el gusto por los platos tradicionales y para nada gourmet que saborea antes de los bailes.

Ya no es un misterio, que el guisado de ciruela traqueadora o mazamorra la enloquecen.

Sí, la famosa interprete de "La Patrona" presume en su cuenta de Instagram los placeres que se da con estos platos típicos que se sirven en varios pueblos del interior. Quién más que ella para dar referencias sobre el sabor, que si es por la descripción que coloca en sus posts o videos, son "comidas de dioses".

Por su paladar han pasado desde patitas de gallina -con uña incluida- hasta molleja, presas preferidas de la cantante a la hora de degustar un sanchoco.

"Dice que el que come calla'o come varias veces. La pata y la molleja no me la quita nadie", escribió para comentar una foto en la que aparece junto a una estufa y caldero sosteniendo una patita de gallina.

La variedad de platillos populares que la tipiquera consume incluye lechona, chicharrón con tortilla y pesada de nance. Además, es amante de la comida recalentada, la cual disfruta al máximo.

Pero, cómo puede mantener su figura con esta avalancha de calorías, a pesar de tener 51 años.

Ya es de conocimiento público que la intérprete de "La Ex", tiene un estricta rutina de ejercicio, así que el ingerir un plato con chicharrón de puerco y tortilla no le afecta. Al parecer es muy disciplinada en este aspecto. Al juzgar también por sus publicaciones.

Lo anterior lo confirma el nutricionista Francisco Herrera, quien reitera que la actividad física es primordial, pues habrá un incremento de las necesidades calóricas y nutricionales en una persona que realice ejercicios. En temas de calorías esas preparaciones ayudan a satisfacer esas necesidades de energía que las personas requieren.

Sin embargo, no deja de ser importante hacer una buena selección de los ingredientes que utilicen para preparar las comidas.

El especialista insiste en que estos alimentos se pueden consumir, pero deben tener un balance en el tamaño de las porciones y la actividad física.

Lo cierto es que, al igual que Sandra Sandoval, usted puede deleitarse con la mazamorra de maíz nuevo con queso blanco, pixbae con yuca y café, pero también mantenga una disciplinada rutina de ejercicio.

Guisado de ciruela traqueadora

A parte de la ciruela traqueadora, tiene huevo sancochado, un poco de arroz cocido por la ciruela y un poco de miel. Dice Sandra Sandoval que es un plato tradicional de Monogrillo.

Guisado de plátano maduro

Este plato, según describe Sandra, se prepara con plátano maduro y se le puede agregar rabito de puerto, patita de puerco, oreja de puerco asoleada. Dice que tiene un sabor agridulce.

Chicharrones

En el menú de Sandra Sandoval también están los chicharrones, tortilla asada, refrito con tomatito de zanja, queso blanco y un tacho de café. Comida que le cocinó la abuela Aura en Las Tablas.

Fiambre

“Yo no cambio esto por nada en el mundo”, escribió la artista en su cuenta de Instagram mostrando el plato y describiendo que se preparó esto, porque había llegado a la casa y no le gustaba nada de lo que había.

Patita de gallina

Sandra Sandoval siempre ha dicho que sus presas favorita son la patita y la molleja de la gallina. “La pata y la molleja no me la quita nadie”, escribió en su cuenta de Instagram.

Mazamorra

Es uno de los platillos que siempre está presente en los contenidos que publica en su cuenta de Instagram.

Este manjar está hecho de maíz nuevo y se le agrega queso blanco.

