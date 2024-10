Lucho Pérez no dejará la música con su regreso a la televisión

Los seguidores de Lucho Pérez anhelaban su regreso a la televisión y él está más que "contento" por poder seguir llevando a los televidentes alegría y jocosidad con su retorno a "Hecho en Panamá".

La reincorporación del músico, actor y compositor se da con un nuevo segmento llamado "Con gusto y sazón: El reto", donde se resalta la gastronomía local y se pone a prueba las habilidades culinarias de sus invitados.

Pérez comentó a Panamá América que durante los últimos dos años extrañaba el trajín de andar de pueblo en pueblo, el calor de la gente y hasta le resultaba nostálgico porque por 17 años TVN fue su casa y está muy contento por volver, ya que su salida del canal fue en buenos términos y fue su decisión, ya que quería hacer su propio conjunto de música típica.

Con la oportunidad de presentar el nuevo segmento, Pérez no pudo negarse y contó que cuando se grabó el primer episodio con "La chiri alemana" y Sonia Marí Andrés estaba un poco fuera de práctica, pero rápidamente agarró ritmo.

Explicó que estará presentando el segmento, más no será presentador de planta del programa, y aunque se lo consultaron, siente que aún tiene mucho que dar y la gente está esperando más de él en la música.

Se podría pensar que abandonaría la música por la televisión, sin embargo, con toda seguridad negó esa posibilidad. "La música ha sido mi sueño y creo que ahora que se me dio la oportunidad estoy bien posicionado, no pienso moverme de ahí, pero si papá Dios me dejó el talento de hacer varias cosas voy a aprovechar también", aseguró Pérez.

Hacerse de un nombre en la escena típica no ha sido fácil, Lucho Pérez y los "Líderes Musicales" han recibido el respaldo del público y según contó el presentador, el recibimiento ha sido muy bonito.

Algunos colegas se han portado bien y otros no tanto. "Tienden a ser muy tof, empiezan a hablar mal y a poner piedras", dijo el músico, al tiempo que le restó importancia a esos comportamientos, puesto que afortunadamente les está yendo bien.

En la escena típica, el músico y su conjunto tienen más de un año y medio activos, con un repertorio de seis canciones propias y con tres listas que pretenden grabar antes de diciembre o enero, además, vienen los temas del Carnaval.