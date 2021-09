'Lucifer' estrena su última temporada

La espera está por terminar y en pocas horas los seguidores podrán disfrutar de las sexta y última temporada de "Lucifer", todos los capítulos estarán disponibles a partir de este 10 de septiembre.

Luego de cinco temporadas finalmente los espectadores conocerán el desenlace de "Lucifer", será un momento nostálgico para los espectadores, ya que en algún momento la serie tuvo un futuro incierto.

En su tercera temporada la serie fue cancela por Fox, sin embargo, una campaña liderada por los actores en conjunto con sus seguidores logró lo impensable, a través de la etiqueta #SaveLucifer, consiguieron que Netflix rescatara la producción.

En la última tanda de episodios se desenmarañará varias dudas que quedaron pendiente en la quinta temporada: ¿Lucifer se convertirá el nuevo Dios? ¿Chloe Decker y Lucifer tendrán un futuro como pareja? ¿Quién reinará en el infierno?

Adicional, el tráiler de la sexta temporada tiene una sorpresa, el tercer episodio es animado y se titula "Yabba Dabba Do Me".

El servicio de streaming ofreció un panorama más amplio de esta novedad, en el adelanto se ve Chloe Decker (Lauren German) y Lucifer (Tom Ellis) en sus versiones animadas.

Jennifer Coyle, supervisora y productora de la serie de animación "Harley Quinn", y su equipo estuvieron a cargo de este episodio.

"Pensamos en hacer un estilo Hanna-Barbera, y luego de hecho hubo una gran influencia de Looney Tunes", agregó el showrunner Ildy Modrovich, quien añadió que la producción tuvo mucha suerte de contar estos animadores, pues aportaron mucha humanidad a los dibujos.

El productor ejecutivo Joe Henderson comentó que siempre quisieron hacer un episodio animado de la serie y la pandemia de la covid-19 se convirtió en una oportunidad.

Henderson dijo: "Es algo que siempre había querido hacer. Simplemente no pensé que llegaría a hacerlo, porque es un gran proyecto. Pero llegó la covid-19 y estábamos buscando formas de tener menos días en el set. Y entonces el problema se convirtió en la oportunidad, porque secretamente había querido hacerlo durante años".

Take a look at some new photos from #Lucifer's upcoming animated episode! pic.twitter.com/VQYpaTWs1g— Netflix Updates (@NetflxUpdates) September 1, 2021