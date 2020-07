Luis Casis: 'En respuesta a Flor Mizrachi, yo estoy para apoyar y ayudar en tiempo de pandemia a la CSS'

¡Polémica! Es la que ha generado la periodista Flor Mizrachi con un comentario sobre Luis Casis.

Flor Mizrachi criticó en sus Glosas a Luis Casis porque se iba a involucrar en la distribución a domicilio de los medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS).

Y, Luis Casis no dudó en responderle a la periodista en un video publicado en sus redes sociales, y que ya acumula decenas de comentarios.

Luis Casis dijo: "Paso por aquí rapidito, Flor Mizrachi usa un medio de comunicación y una plataforma digital wao para llegarle a miles de personas, y te estoy mencionando porque usted me mencionó en su programa".

"Y te digo rapidito, a mí no me molesta usar mi equipo, vehículos y mi Fundación para apoyar a la CSS y no lo estoy defendiendo", añadió.

Prosiguió: "Lo que estoy haciendo es apoyar porque este momento es de sumar, de ayudar y apoyarse, y si hay dificultad de llevar los medicamentos a personas que hoy dia están contagiadas del virus, y por qué nosotros no podemos apoyar, llevar 1 o 2 días a la semana medicamentos",

Luis Casis cuenta que tiene más de 57 carros, "que son grupos que nos hemos unidos sin un a bandera política, solamente una bandera la que está en Cerro Ancón que es la de Panamá".

"Flor Mizrachi yo he estado donde tu estás sentada, es muy fácil, luces que te ilimunan y cámara al frente para hablar y criticar, solamente te lo voy a decir tenemos más de 140 mdías de estar en la calle y tratando de ayudar con arroz, tuna, tulip y macarrones, ¿tú qué has hecho?", le dice a la periodista.

Continúa: "No es solo hablar, la gente necesita hechos, hay muchas familias contagiadas que no le llegan los medicamentos de la CSS y este es el momento que hay que unirse, y no es el momento de discutir y andar criticando".

"Cada vez que me paró en la mañana, no se tú, pero me ahínco y le pido a Dios bendición para mí, mi familia, para Panamá y el mundo que lo necesita", prosiguió.

Le hizo una invitación: "Flor Mizrachi sal a la calle y escucha a la gente, la gente tiene hambre y si tú me quieres criticar a mí, porque me voy a poner a disposición de la CSS, sí lo voy hacer".

En respuesta a @flormizrachi, yo estoy para apoyar y ayudar en tiempo de pandemia a @CSSPanama @TReporta . pic.twitter.com/DuUPAptxF8— Luis Casis (@LuisCasis20) July 30, 2020

