Luis Miguel: ¿Cuál fue la desgarradora confesión que hizo el cantante a sus 18 años?

Muy poco se habla de la vida personal de Luis Miguel, pero por lo que se ha dicho está envuelta en aspectos sombríos.

Versión impresa

Desde niño su vida se ha vinculado con la tragedia familiar. Luis Miguel Gallego Basteri nació en San Juan, Puerto Rico el 18 de abril de 1970, su padre fue el cantante español Luis Rey, y su madre la italiana Marcela Basteri.

Viviendo en México en 1980 y ante la falta de recursos resultado de una carrera musical poco exitosa, Luisito se empecinó en impulsar la carrera de su hijo con el apoyo del actor Andrés García y del entonces jefe de la policía capitalina, Antonio Durazo Moreno, se lee en un escrito de Infobae.

El periodista César Hernández en el programa En sus batallas, contó: "Durazo fue quien lo apoyó en su carrera artística. Consiguió que el presidente López Portillo invitara a Luis Miguel para que cantara en la boda de su hija Paulina. Luis Rey era un gran negociante, pidió boletos para invitar a los ejecutivos de la disquera y que vieran cómo cantaba su hijo".

Su carrera arrancó a sus 11 años, pues se convirtió en un ídolo al aparecer en el emblemático programa Siempre de domingo, gracias al apoyo de El negro Durazo, sin embargo, su historia artística desde un inicio estuvo plagada de mentiras, pues el mismo Luis Rey ocultó su nacionalidad y el origen de su familia.

“Sabemos que sus papás nunca se casaron, es muy difícil tener una estabilidad familiar cuando no es algo que él haya visto en casa. Para él era muy difícil tener una vida normal, su padre era el que decidía todo, el dominante; su mamá solamente tenía que obedecer”, mencionó la periodista Jessica Sáenz en la emisión.

Y es que se dice que Luis Miguel no pudo generar ningún vínculo familiar desde pequeño porque “no lo aprendió en casa”, patrón de conducta que sigue perviviendo en su vida adulta.

Según los especialistas en su carrera, Luis Miguel no ha podido ser un buen padre debido a que “repite el patrón” de Luis Rey. “El haber luchado contra ese papá opresor, pero al mismo tiempo ahora ser un papá que no es un buen padre, pareciera que no le interesa después de que tuvo un pésimo papá”, expresó la periodista Rocío Maldonado.

VEA TAMBIÉN: 'JLo Beauty': El lanzamiento controversial de Jennifer López

Añadió: “La frustración de no ser más que una estrella de un solo éxito y quiso proyectar, desahogar todo éxito que él no logró a través de su hijo, y después encontró que no sólo iba a lograr el éxito que él no había podido sino que iba a conseguir el dinero que jamás había imaginado”.

Al cumplir 18 años y tras descubrir los malos manejos financieros a consecuencia de su padre, Luis Miguel se independizó poniendo su carrera en manos del argentino Hugo López, con quien “empezó de cero”.

“Me da una entrevista en su casa para decirme que él acaba de cumplir 18 años, que a partir de ese momento él iba a empezar a manejar su carrera, de repente me empezó a contar cosas muy privadas, muy de lo que él estaba pasando, incluso estaba llorando y él y en ese momento me dice: ‘daría toda mi carrera, todo esto por tener a mi familia en una cena de navidad, con mis papás, con mis hermanos’, se me salieron las lágrimas”, recordó por su parte el periodista Víctor Hugo Sánchez.