Lyn May causa revuelo al hablar de su novio: 'Hacemos el amor por Internet, no queda de otra'

La cantante, actriz y vedette profesional Lyn May reveló que gracias a tecnología no se ha apagado la llama de la pasión en su relación amorosa.

Versión impresa

La actriz, de 68 años, confesó que tiene seis meses que no ve a su novio, así que practican sexting. “Hacemos el amor por Internet, no queda de otra manera. ¿Qué hago? Hace seis meses que no lo veo”, dijo Lyn.

Hace algunos días el portal web Show, reportó que Lyn está saliendo con el pintor poblano Antonio Álvarez, quien ha realizado varios desnudos de la actriz.

El programa "El Gordo y la Flaca" indagó más y destacó que el novio de Lyn fue rector de la Universidad Autónoma de Puebla.

Debido a la pandemia de la COVID-19 en México también se han suspendido los eventos que generen aglomeraciones y varias actividades de las industrias creativas.

En este sentido, los proyectos de la actriz por ahora están en pausa. Adelantó que tiene 10 fechas programadas, las cuales aseguró que tiene que cumplir porque ya tiene los anticipos.

“Los empresarios saben que yo soy muy recta, que soy muy honesta y en cuanto digan ellos yo les voy a cumplir”, dijo.

Por otra parte, Lyn también aprovechó para referirse a los escándalos que han ocurrido en la farándula mexicana.

VEA TAMBIÉN: Fallece el compositor panameño Pedro Azael

Al consultarle sobre los escándalos sobre Livia Brito, Laura Bozzo, Aylín Mujica y otros, Lyn dijo: “Vivimos de esto, vivimos del chisme”.

Dato

Lyn May es una actriz mexicana de ascendencia china y es muy reconocida porque es una de las primeras vedettes en México.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!