Madonna: ¿Confirmó que es gay o solo se sumó a una tendencia por diversión?

¿Madonna salió del closet? Esta es la interrogante que ronda la icónica cantante de la década de los 80, luego de que publicará un video lúdico con el que presuntamente declara públicamente sus preferencias sexuales.

La “reina del pop”, de 64 años, grabó un videoclip en donde intenta tirar una braga, rosa brillante, a la basura y fallar a propósito, sin embargo, lo que llamó la atención es el texto que acompaña el corto: “Si fallo, soy gay”.

Tras fallar, Madonna mira a la cámara y levanta un brazo con orgullo, señal que ha sido interpretada como una declaración de sus preferencias sexuales.

Públicamente, Madonna ha salido con hombres, no obstante, en la edición de 2003, de los MTV Video Music Awards, besó a Britney Spears y Christina Aguilera.

Este año se ha vuelto a besar en público con otra mujer. En la celebración del mes del orgullo, en el concierto Sandbox, en Nueva York, se besó con la rapera dominicana Tokischa y esto se repitió en la Semana de la Moda, a mediados de septiembre.

Antes de estos besos, en 1996, según algunos informes, Madonna tuvo una relación sentimental con la modelo Jenny Shimizu.

Madonna seemingly comes out as gay in new TikTok. pic.twitter.com/XT12wnMCbF— Pop Base (@PopBase) October 9, 2022