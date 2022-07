Marelissa Him pide que no se normalice los ataques a figuras públicas

En redes sociales todos están expuestos a insultos, ataques o comentarios malintencionados, algo que se ha vuelto algo muy común estos días y a lo que constantemente se ven expuesto las figuras públicas.

Estas plataformas fueron creadas para fomentar la interacción entre personas con intereses en común, pero últimamente se han convertido en un espacio de odio y recientemente la presentadora Marelissa Him se refirió a este tema.

Him tiene años en la televisión y es consciente que los ataques a figuras públicas son “pan nuestro de cada día”, pero ya está cansada de que se normalice esta situación.

Considera que no es justo que las personalidades públicas tengan que soportar ataques, por lo tanto, no comprende en qué momento se normalizó este tipo de cosas.

“En qué momento se normalizó que por ser figura pública uno se tiene que aguantar el hate de la gente”, se pregunta la presentadora de televisión.

“Paren de normalizarlo”, instó Him a sus más de 277 mil seguidores en Instagram.

Aclara que nadie debería aguantar ataques, sobre todo cuando vienen de personas que solo buscan hacer daño, que cuando las confrontan no tiene una razón que justifique su comportamiento.

“Yo me quedo pensando a veces cuando leo este hate… que ni me conocen y hatean, cómo son con su propio círculo?”, escribió Him.

La opinión de Him generó un debate en las redes, aquí algunos de los comentarios.

- “Es verdad, no ‘tiene’ que aguantar, tiene todo el derecho de replicar y debatir. Lo único que, por su paz personal, debe saber escoger con quién reaccionar. En realidad, todos debemos tener cuidado porque es desgastante y a veces ni responder vale la pena”.

- “Lo que pasa es que no les gusta escuchar a ustedes, lo malo. Sino lo bueno, es la verdad y se te dijo”.

- “Un país chiquitito y está gente se creen ‘figuras públicas’, eso se deja para personas reconocidas en países grandes como EE.UU., México, Brasil, pero estos ‘pseudos’ figuras públicas salen de Panamá, y nadie sabe quiénes son”.

- “Nadie debe aguantar sea figura pública o no”.

