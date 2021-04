María Conchita Alonso y Patricia Navidad son atacadas por no creer en la vacuna contra la covid-19, piden respeto

Cada vez que la actriz Patricia Navidad hace aparición en las redes sociales enciende la polémica.

Versión impresa

Esta vez Patricia Navidad se unió a María Conchita Alonso, quien padeció la covid-19, con quien comparte la opinión de que no creen en la vacuna contra la covid-19 y mucho menos en el uso de la mascarilla como medida preventiva.

María Conchita Alonso comenta en un video que Patricia Navidad no está loca y enfatiza que no cree en las mascarillas.

Explica que no entiende a las personas que insultan a quienes no usan el barbijo, por lo tanto, pide respeto

“Sí tú crees en la mascarilla, que te está protegiendo, entonces te está protegiendo. No me hace falta ponerme porque ya tú la tienes puesta”, dijo la cantante.

En cuanto a las vacunas, María Conchita Alonso dijo que no cree en estas, sin embargo, respeta a quienes sí creen en ellas y están dispuestos a ponérselas.

No obstante, destacó que no le debe importar a los demás si ella no cree o no quiere vacunarse. “A ti qué te importa que yo no me la ponga”, expresó.

Por su parte, Patricia Navidad cuestionó las medidas sanitarias contra la covid-19, no entiende por qué si las personas ya se vacunaron tienen que usar mascarillas, “bozal” como dice la actriz y seguir con el distanciamiento físico.

VEA TAMBIÉN: Orman Inniss compara el retorno a las clases presenciales de Panamá y El Salvador

Alonso y Navidad comentaron que no les cae bien el Dr. Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca en la lucha contra la covid-19 y médico especializado en inmunología, experto en reumatología y uno de los líderes de la lucha contra el VIH/sida en Estados Unidos.

Alonso dijo que quienes la atacan a ella y a Navidad son unos “brutos” porque no están investigando lo supuesta verdad que hay detrás de la pandemia.