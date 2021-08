María Conchita Alonso solicita que cesen los ataques contra de Patricia Navidad

María Conchita Alonso ha salido en defensa de Paty Navidad, tras los ataques que ha recibido después de que se confirmara que se contagió de la covid-19.

María Conchita Alonso pidió un alto a las críticas y burlas hacia la participante de "MasterChef Celebrity", y dijo "ella no dijo que no existía [el virus], no entiendo cuál es la burla".

Alonso también lamentó que tanto las redes de Paty como las de ella, hayan sufrido "boicots", se lee en La Botana.

"No tenemos libre albedrío en este mundo, en esta vida… ya estamos controlados por máquinas y algoritmos impresionantemente poderososo", dijo, en referencia a los "robots" que les bloquean las redes sociales.

"Las opiniones de los demás deben respetarse, estés o no de acuerdo con ellas, como persona debes ser respetada. Estamos aquí para respetar lo que cada quien quiera ser en la vida y hacer con su cuerpo y pensar de la forma que les dé la gana de pensar...", dijo.

La cantante y actriz reveló también que la hermana de Paty también se ha contagiado, y que sus síntomas son más fuertes que los de su hermana famosa.

“Claro que creemos en el virus, nunca se ha dicho que el virus no exista. Creemos que es una plandemia no es una pandemia. Ella jamás ha dicho que no cree”, agregó.'



A saber

Patricia Navidad está hospitaliza tras presentar complicaciones asociadas a la covid-19, virus que según la actriz está relacionado con el Nuevo Orden Mundial.

Navidad, de 48 años, se ha mostrado en contra del uso de la mascarilla y a la inoculación contra la covid-19.

La participante de “Masterchef Celebrity” se contagió en los estudios del programa, junto a otras figuras públicas.

