María Pía Zubieta está en contra de la cinta 'Cuties': '¡Ojo! Este país está lleno de enfermos'

Mes tras mes la compañía de streaming, Netflix, agrega nuevo contenido a su catálogo.

Recientemente, la compañía incluyó en su catálogo de contenido la premiada película francesa “Cuties”, la cual ha encendido el debate ya que se aduce que la producción sexualiza a niñas.

En una reciente publicación el New York Times enfatiza que algunos senadores están pidiendo que se investigue la película e incluso que se retire de la plataforma.

“Cuties” fue estrenada en Mignonnes Francia y en febrero ganó un premio por la dirección del Sundance Institute.

La cinta sigue la vida de una niña de 11 años llamada Amy, quien lucha por encontrar su lugar mientras crece en un suburbio pobre de Paris.

Amy tiene que complacer a su familia, musulmanes practicantes de Senegal, no obstante, la pequeña finalmente consigue amigas que tienen su propio grupo de baile, el cual desafía las estrictas reglas familiares.

En nuestro país la expresentadora de noticias, María Pía Zubieta abordó el tema y en su cuenta de Twitter tuvo un amplio debate con sus seguidores.

“No me interesa ser amiga de nadie que justifica la película cochina de Netflix. A esas personas no las quiero cerca de mí y mucho menos cerca de mis hijos”, escribió en Twitter.

María Pía Zubieta fue contundente respecto a su posición, escribió varios tweets, en los cuales dejo en claro su desagrado.

“¡Ojo! Este país está lleno de enfermos”, “Claro que ganó premios y muchos enfermos van a decir que es lo máximo. Nadie habla del mensaje de la película, lo que es inaceptable es que utilicen niñas”, son algunos de los tweets que publicó.

