María Pía Zubieta no ha recibido aún ni un 'real' de TVN: Cronología de este reclamo legal

Ha transcurrido un mes y algunos días desde que a través del edicto No. 1703, la Corte Suprema de Justicia, aclaró la sentencia del 21 de diciembre de 2021, en la cual condena a Televisora Panamá S.A., el pago de $211,063.65 a favor de María Pía Zubieta, pero a la fecha la periodista asegura que no ha recibido ningún real.

La resolución del 1 de julio de 2022 dictó lo siguiente: “En medio de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y con autoridad de la Ley, ACLARA la sentencia del 21 de diciembre de 2021 en el sentido de CONDENAR a Televisora Nacional, S.A. al pago de $211,063.65 a favor de la trabajadora en concepto de prima de antigüedad, indemnización, salarios caídos, fuero de maternidad, salarios generados y no pagados, así como los intereses que contempla el artículo 169 del Código de Trabajo dentro de la controversia laboral que promoviera en su contra María Pía Zubieta Franco de Paredes. Las costas se establecen en un 25%”.

La aclaración de la sentencia lleva la firma de los magistrados María Cristina Chen Stanziola, Carlos Alberto Vásquez Reyes y Cecilio Cedalise.

Luego de hacerse pública la resolución, de acuerdo a Pía Zubieta, constantemente le escriben preguntando si el canal de la Tumba Muerto ya cumplió con la sentencia, situación que aclaró en un escueto comunicado que realizó en Twitter.

“Todos los días me escriben preguntando lo del dinero de TVN... Donaciones etc... TODAVÍA no he recibido UN Real. Fin del comunicado...”, tuiteó Pía Zubieta.

Cronología

- María Pía Zubieta laboró en Televisora Panamá S.A., por 15 años y en febrero de 2016, fue despedida pese a que gozaba de fuero maternal.

Pía Zubieta se fue de licencia de maternidad y al regresar a su puesto de trabajo, presentadora de la edición estelar de TVN Noticias, se encontró con que la habían reemplazado Blanca Herrera.

- Tras hacerse público el despido de la periodista, el canal de televisión explicó que la expresentadora de noticias no estaba despedida y las partes estaban en negociaciones, no obstante, no hubo conciliación, iniciando así el reclamo legal.

- A inicios de este año, 3 de enero, Pía Zubieta anunció que después de seis años se le hizo justicia. “Nadie está por encima de la Ley”, escribió, luego de que se emitiera la sentencia del 21 de diciembre de 2021.

- Unos días después, la televisora solicitó una aclaración de sentencia, ya que consideraban que había “puntos oscuros”.

- Un mes después, Pía Zubieta utilizó su cuenta de Twitter para instar al canal a que le paguen. “Yo les propongo que me PAGUEN!! Mi hijo tiene 6 años y todavía dilatando... CARAS DURAS!!”, tuiteó la periodista.

- Finalmente, el pasado 1 de julio, se publicó la aclaración de sentencia, quedando así en firme la condena la sentencia del 21 de diciembre de 2021.

