'La Chechi' confesó que intentó quitarse la vida 'varias veces'

Maiseth Castroverde, conocida en la farándula local como “La Chechi”, reconoció que sufrió un “shock emocional” cuando fue detenida y ante la posibilidad de enfrentar una sentencia de casi 14 años pensó en ese momento que su vida había acabado.

Versión impresa

Castroverde, de 51 años, tuvo un lapso donde no recordaba nada. “Tuve un bloqueo en el que no recordaba ni siquiera el teléfono de mi casa para llamar y decirle a mi papá y a mi mamá ‘oye me pasó esto’”, aseguró “La Chechi”.

Para la exmodelo fue duro asimilar que perdería su libertad por una larga temporada, fue sentenciada a 72 meses de prisión por el delito de tráfico internacional de drogas y luego se añadió un cargo más, conspiración, 90 meses adicionales.

“Cuando yo escuché eso, yo en ese momento pensé ‘bueno mi vida se acabó’, sentí como que todo había muerto, perdí las esperanzas de todo, sentí que moría, sentí que el mundo no era justo, me puse brava con todo el mundo, no quería recibir visitas…”, confesó en una entrevista con Alex Medela para “Tu Mañana”.

Pese a lo difícil que fue este episodio para “La Chechi” considera que “la vida se trata de enmendar errores, de caerse y volver a levantarse”, por lo que está enfocada en lo que realmente quiere para ella, aprendió de sus errores y aunque asegura que no es culpable de lo que se le juzgó sí es responsable de otras equivocaciones y el tiempo tras los barrotes la hizo reflexionar al respecto.

“Venía haciendo muchas cosas que realidad no estaban bien”, afirma Castroverde, quien hoy día, tras su paso por la prisión, es una mujer renovada y no quiere para sus familiares la vida que llevaba en el pasado, la cual estuvo marcada por excesos, desenfreno y personas que no llevan a nada bueno.

“Hoy por hoy, después de nueve años, te puedo decir que la vida me enseñó una gran lección, muy dura, pero también fui muy testaruda, me costó mucho entender el por qué, porque a veces no es el por qué sino el para qué. Ahora yo te puedo decir, de repente va a sonar raro, encontré a Dios, hoy en día soy una mujer de Dios”, confesó “la mujer de las fiestas”, como también era conocida Castroverde.

Para los incrédulos el cambio de “La Chechi” podría ser poco creíble por sus antecedentes, sin embargo, ella asegura que su transformación es real, ya que si no fuera por Dios no estaría entre nosotros, pues intentó quitarse la vida “varias veces” para aliviar su dolor.

VEA TAMBIÉN: 'La Chechi' tiene varias ideas y proyectos que desea desarrollar

Perder su libertad no solo supuso un cambio drástico en el estilo de vida de la exmodelo, también tuvo consecuencias para sus familiares, sus padres perdieron peso y tuvo que ser testigo del deterioro que sufrieron sus seres queridos y cargar consigo el sentimiento de que todo lo que estaba pasando era su culpa.

Confiesa que no quiere volver a pasar nunca más por una situación como esta y no se lo desea a nadie, pero a pesar del sufrimiento se siente agradecida porque aprendió y ese trago amargo la transformó: “Gracias a eso estoy hoy aquí, viva, con la experiencia vivida de no volver a caer en las cosas que caí”.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!