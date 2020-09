Mariah Carey confesó que mantuvo una relación con Derek Jeket cuando aún estaba casada

La cantante Mariah Carey confesó que su relación con Derek Jeter comenzó mucho antes de terminar su matrimonio con el empresario Tommy Mottola.

Versión impresa

A través de su libro, "The meaning of Mariah Carey", la cantante se animó a profundizar en los temas relacionados a sus relaciones amorosas, se lee en El Nuevo Día.

Carey detalló que el exjugador de los Yankees de Nueva York le sirvió de inspiración para interpretar varias de sus canciones.

La canción "The Roof" la escribió debido a la historia que hay detrás de este tema, ya que fue en la terraza del edificio en el que vivía el exdeportista donde se dieron por primera vez un beso.

“Nunca olvidaré ese momento. Digo, no es que fuese intensamente profundo, intelectualmente estimulante, de nuevo, fue un gran momento y sucedió de una manera divina porque me ayudó a sobrepasar el vivir ahí, en Sing Sing, bajo esas reglas y reglamentos”, dijo Mariah Carey a la revista ‘Vulture’.

Tras conocer a Derek Jeter, la cantante terminó su matrimonio con Tommy Mottola, quien actualmente es el esposo de Thalía.

Proyecto

Carey firmó un contrato con Apple TV+. La cantante recibirá la Navidad este año en un especial que se transmitirá en todo el mundo a través de la plataforma de streaming.

Dicho especial coincide con el 25 aniversario de la canción “All I Want For Christmas Is You”, que cada año y durante las fiestas navideñas, vuelve al número uno de lo más escuchado en distintas partes del mundo.

VEA TAMBIÉN: Día Mundial de la Concienciación de la Distrofia Muscular de Duchenne

Recientemente en nombre de la artista se hizo viral por compararse con la científica Marie Curie.

"Ella [Curie] tiene 2 premios Nobel, yo tengo 2 álbumes de Diamante. Somos prácticamente la misma persona",escribió en Twitter.