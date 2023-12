¡Los rumores son ciertos! Desde el mes pasado surgieron rumores de que Mariah Carey y Bryan Tanaka terminaron su relación, no obstante, ha sido este último quien confirmó la ruptura.

Carey y Tanaka, bailarín y director creativo, tenían siete años de relación y decidieron mutuamente separarse para tomar caminos diferentes.

Tanaka, con emociones encontradas, compartió la actualización de su relación con la cantante y la describió como una “separación amistosa”.

“Nuestra decisión de embarcarnos en caminos diferentes es mutua, y mientras navegamos por estos viajes separados, lo hacemos con profundo respeto y un abrumador sentimiento de gratitud por el inestimable tiempo que hemos compartido”, escribió el bailarín.

Luego añadió: “Los recuerdos que hemos creado y las colaboraciones artísticas están grabados en mi corazón para siempre”.

Los rumores sobre la separación de la pareja surgieron cuando los fanáticos notaron que el bailarín no se unió a la gira “Merry Christmas One and All” de Carey.

La expareja se conoció en 2006, cuando el bailarín se unió a la gira de Carey, “The Adventures of Mimi”, como bailarín de apoyo, luego, en 2017, la cantante confirmó la relación.

Por el momento, Carey no se ha referido a la separación.

Mientras que la publicación de Tanaka ha tenido muchas interacciones, más de 19 mil “me gusta” y más de 1,400 comentarios.

A saber

Respecto a su futuro profesional, Tanaka afirmó que está “ansioso por continuar mi viaje, sabiendo que mi pasión por la inspiración, la danza y las artes creativas resonará en los capítulos que se desarrollen”.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!