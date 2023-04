Maribel Guardia regresa al escenario

Tras la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia regresó al teatro para formar parte de las funciones de la puesta en escena "Lagunilla, Mi Barrio".

La actriz se ha apoyado de su familia y en especial de su nieto, José Julián.

Al llegar al teatro fue abordada por los medios de comunicación y expresó: “Hoy estaba jugando con él, me hizo tirarme en el piso, vengo apaleada de verdad. Él cree que tengo seis años como él, pero lo disfruto tanto. Sé que no es mi hijo y que no estará siempre conmigo".

"La mamá es muy joven y bella, seguramente se casará, pero siempre estaré cerca de él para cuidarlo y protegerlo, sé que eso hubiera querido mi hijo”, añadió.

“La verdad hoy me temblaban las piernas antes de venir, pero dije ‘sé que el público quiere que yo esté ahí y voy a hacerlo’ (…) Estoy bien, tengo que continuar con mi vida, sé que es lo que quisiera Julián para mí, verme bien, verme entera”, subrayó.

“Ya no le tengo miedo a la muerte, porque yo decía ‘quién sabe qué habrá del otro lado’, ya sé lo que hay allá y es una luz, una felicidad y una plenitud, nunca vi a mi hijo tan feliz como lo vi en ese abrazo que me dio de luz”, contó la actriz sobre un sueño que tuvo con su hijo.

Como era de esperarse, en las redes sociales comenzaron a circular videos en donde con un público lleno, la actriz recibió cientos de aplausos, situación que ocasionó su emoción y con lágrimas, Maribel Guardia expresó algunos gestos de agradecimiento, reportaron medios mexicanos.

El director de la obra, Alejandro Gou destacó que en cuanto se enteró de la muerte de Julián Figueroa le dijo a Maribel Guardia que se tomara el tiempo necesario debido a la perdida por la que estaba pasando, sin embargo, fue la famosa quien le pidió regresar este fin de semana a la puesta en escena.

“Ella quería trabajar desde un principio y le dije: ‘Maribel, tómate el tiempo necesario. No hay obra ni taquilla que se compare con el dolor que estás viviendo. Regresa cuando quieras’ y ella me pidió de favor que ya quiere regresar este viernes y va a regresar este viernes a la función”.



