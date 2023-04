Mario Saldaña y su estilo costumbrista

Mario Saldaña es un panameño que ama las artes plásticas y su estilo es "costumbrista con toque moderno".

Su interés por el arte nació desde que era un niño, comentó el artista oriundo de la provincia de Chiriquí.

Saldaña conversó con Panamá América y compartió detalles de su trabajo y de su vida personal.

Trabajó en el área de tecnología y en una librería antes de incursionar en el mundo de las artes a un 100%. Sin embargo, él estudió publicidad y mercadeo.

Arte

"Siempre he visto a Panamá como arte, por la explosión de colores. La cultura de Panamá es rica, pero nos hace falta creer más en nosotros, en el potencial que tenemos", señaló durante la inauguración de Art Culture, iniciativa de W Panamá, donde exhibe algunos de sus cuadros, hasta inicios del mes de mayo.

Saldaña conversó sobre su arte durante pandemia que, como para otros tantos, no fue sencillo.

El panameño dice que aprovechó para dictar talleres, ya que las personas estaban en casa. Además, algunos que no tenían trabajo le decían que sabían hacer e integraban sus obras.

"La pandemia reforzó que las personas creyeran en su potencial artístico… en pandemia muchos supieron que tenían manos y podían hacer mucho con ellas", dijo a este medio.

Por otro lado, en relación al apoyo que le da el gobierno al arte compartió: "Honestamente, los gobiernos son pasajeros… y no son culpables".

"Muchos dicen, voy a ver que el gobierno me ayude, el gobierno no te tiene que ayudar, tienes que hacerlo tú. El gobierno no es una embajada de arte, pero es un medio para escalonar un poco", consideró.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Aunque cree que si el gobierno hace más actividades culturales podría ayudar más a este sector.

Exposición

La exposición de Mario Saldaña en W Panamá incluirá más de 30 obras identificadas por el artista como "Panamá costumbrista, en colores", la cual estará disponible en el lobby hasta la primera semana de mayo.

"Me encanta lo abstracto y el arte contemporáneo, soy partícipe y amante de las tradiciones folklóricas de mi país y he llevado al costumbrismo panameño a un estilo donde las líneas y formas entre molas y color tienen un sello permanente", dijo Saldaña.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!