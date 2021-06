Mariván recibe fuertes críticas por participar en celebración del Plaza Amador

¡Revuelo! Esto fue lo que causó el instagramer Mario Iván (Mariván) en las redes sociales después del video que circuló el fin de semana por el triunfo del equipo de fútbol, Plaza Amador.

Resulta que Mariván fue parte de las personas que se volcaron a las calles para celebrar que el Club Deportivo Plaza Amador se coronó campeón del Torneo Apertura 2021 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras vencer 2-1 al CD Universitario.

El instagramer se veía en el jolgorio, donde se puede apreciar el autobús que transportó a los jugadores del mencionado equipo. Mariván estaba muy emocionado y no usaba mascarilla.

En otro video se ve a Mariván junto al exdirector técnico Luis “Diablo” Tejada Ocampo y, nuevamente, sin mascarilla.

Las imágenes desataron una serie de comentarios en contra del instagramer.

El públicó no dudó en recordar a Mariván que hace unos meses atrás la covid-19 lo arrastró hasta la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Recordar que permaneció en la UCI por más de 25 días y 19 días en coma inducido, por lo que expresaban que “no se quiere ni un poquito después de pasar por el coronavirus”.

“Verdaderamente que ni él ni nadie de su familia aprendió una ‘sh...t’ de esa prueba que el jefe mayor les puso como familia, por Dios, gente así que no pida nada de nada porque lo que son es una partida de irresponsables”, “Bueno, ya es problema de él, pero que no pida yappyton porque hay bastante panameños que no son dizque influencer y la están pasando muy mal, no piden Yappy y si se lo merecen”; “Cuando están en las malas se acuerdan de Dios y después...”, fueron algunos comentarios de los cibernautas.

Boda

Luego de la salida del instagramer a mediados de febrero la pareja se comprometió. Una falsa sesión de fotografías para San Valentín fue la excusa perfecta para la sorpresa de la pedida de mano.

“Sí, sí, una y mil veces sí mi amor”, fue la descripción con la que Anyuri compartió el video de la pedida de mano.

Con información del diario hermano Crítica.

