Maryfrank Bravo se despide de 'Los Nuevos Distinguidos'

Otra vez las filas de “Los Nuevos Distinguidos” sufre un repentino cambio. La voz femenina del conjunto de Ulpiano Vergara, Maryfrank Bravo, renunció para dedicarse a tiempo completo a sus estudios en medicina.

Han pasado poco más de 10 meses desde que Bravo se unió a la agrupación, está agradecida por la oportunidad y pertenecer a las filas de “Los Nuevos Distinguidos” para ella ha sido como ganarse un Grammy.

Bravo logró calificar para estudiar medicina, es una carrera demandante y de muchos sacrificios, el primero que asumió ha sido abandonar la agrupación.

En un live, en Instagram, en el que anunció junto a “El Mechi Blanco” su retiro, Bravo aseguró que está emocionada por iniciar sus estudios y convertirse en una profesional de la salud, no obstante, la invade la tristeza porque no será igual estar lejos del conjunto.

“Ustedes saben que carrera de medicina es muy difícil, hay que ser muy disciplinada, que requiere mucho tiempo y sacrificios, así que me toca decirle adiós a la agrupación, pero no se van a librar de mí, porque, aunque me toque llevarme los libros a los bailes, lo haré”, dijo Bravo.

La despedida de Bravo tendrá lugar el 10 de marzo, en Los Bohíos Alegres, donde se presentará a la nueva voz femenina de la agrupación de “El Mechi Blanco”.

Dania María Vergara, hija de “El Mechi Blanco”, está confiada en que Bravo va a aprovechar al máximo esta oportunidad y afirmó que siempre será especial.

“(…) gracias infinitas a ti, a Yailin, Robert, toda la familia por ese cariño tan grande para nosotros, te esperamos y siempre serás parte de Los Distinguidos de Ulpiano Vergara”, escribió la hija de Vergara.

Por otra parte, la salida de Bravo no ha estado exenta de críticas y especulaciones por lo poco que duran los músicos en el conjunto.

“¿Algo pasa en ese conjunto?”, “Ya no tiene credibilidad” y “No entiendo nada”, son algunos de los comentarios tras la salida de Bravo.

