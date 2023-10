Maryluz Chávez, amante de la comunicación y la música

Hace 17 años, nació MC Comunicaciones como un emprendimiento en la sala de un hogar panameño, fue una apuesta que hizo Maryluz Chávez Gómez al recibir una oferta para manejar una cuenta de una trasnacional de consumo masivo.

Para ese momento contaba con la experiencia y "me dije: ¿por qué no?". Poco más de un año después llegaron nuevas cuentas, ya no era una persona, "éramos tres y tiempo después me mudé a mi primera oficina, el resto es historia", dijo a Panamá América, con quien compartió detalles de su vida profesional y personal.

Chávez Gómez es fundadora de MC Comunicaciones, agencia de comunicación especializada en bienestar y desarrollo social. Es amante de las artes, también es locutora comercial, cantante y activista regional en la concientización sobre el cáncer de ovario.

Emprendimiento

Al hablar sobre los retos de su agencia cuenta que, definitivamente uno de ellos ha sido mantenerse en el mercado.

En 17 años ocurren crisis, oportunidades, innovaciones y cambios de todo tipo, siendo la industria de las comunicaciones una de las áreas más afectadas en temas de recortes de presupuesto y exigencias aceleradas para incorporar y adaptarse a nuevas tendencias. "A eso súmale que las empresas pequeñas suelen ser las más vulnerables".

No obstante, también resalta los logros más relevantes de la agencia.

Uno de los logros que marca un hito en la industria es que desde 2020 "nos posicionamos como una agencia de comunicaciones especializada en bienestar y desarrollo social".

A este se suma el poder brindar el servicio como asesores de comunicación a algunas de las más grandes empresas del mundo y extender nuestros servicios a los mercados de Centroamérica y el Caribe.

Por último, "la implementación de nuestro Programa de Promoción de las Artes. Una iniciativa de responsabilidad social que busca brindar apoyo en materia de comunicación a artistas y gestores culturales de diversas disciplinas".

Actividades

Aparte de la comunicación, Maryluz Chávez también realiza otras actividades.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

"Mi primer amor es la música, canto desde niña, mis primeros trabajos fueron en teatro musical, luego como corista en diversos conciertos de Dino Nugent y para varios artistas locales e internacionales (Ericka Ender, Ismael Miranda, Samy y Sandra, entre otros)", contó.

De hecho, durante su carrera de comunicación trabajó simultáneamente como cantante en la orquesta de Edmundo Archibold, la música financió sus estudios, y sigue cantando hasta hoy, es su manera más natural de comunicarse con el mundo.

Batalla

A Maryluz Chávez también le todo enfrentar una batalla, el cáncer. ¿Qué enseñanza le quedó de esta lucha?

"Mi padre Absalón Chávez Moreno (q.d.e.p), me enseñó de niña la siguiente frase: 'el miedo no es de Dios' y nunca había sentido miedo en general", dijo.

"Estaba familiarizada con la duda, la rabia, la tristeza, los nervios, la preocupación, pero el miedo no era parte de mi vida, me criaron así. El tema es que este diagnóstico en particular es el miedo encarnado, a pesar que hoy en día hay muchos avances, es miedo a perder la vida, el cabello, tu pareja, tu familia, el trabajo, tus amigos, en fin…", expresó.

Añade: "Creo que esa ha sido la mayor enseñanza, aprender a vivir sin miedo, ni si quiera a la muerte o la perdida de cualquier tipo".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!