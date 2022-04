Mascotas: cómo tener un viaje seguro y placentero en automóvil

En la actualidad las mascotas se han convertido en un miembro más de la familia. Participan de las celebraciones, momentos de esparcimiento, están hasta en los días de tristeza y por supuesto son incluidas para los paseos.

Y es que, viajar en carro con una mascota es un gran plan para muchos hoy en día, sin embargo; esta es una experiencia que implica una gran responsabilidad ya que no solo podría afectar la seguridad del animal sino también la de los otros acompañantes si no se toman en cuenta ciertos puntos importantes.

Por su comportamiento, los animales son susceptibles de provocar una distracción, dificultar la visibilidad o aumentar los riesgos ante un accidente. Para garantizar la seguridad, tanto de los pasajeros como de la mascota, hay que respetar las normas de tránsito que establecen que el animal debe ir atado para que no se desplace ni comprometa la estabilidad del vehículo. Pero, también hay otras prácticas que son necesarias aplicar para tener un viaje placentero.

Por ello si planeas salir de viaje en automóvil, este fin de semana, y llevar a tu mascota, te damos compartimos algunas recomendaciones de American Pets, para que no tengas inconvenientes.

1. Arnés de cinturón de seguridad para mascotas o jaula siempre. Mantén a tus mascotas seguras en un arnés para mascotas de cama plana o automóvil debidamente ajustado. Los animales siempre deben ir atados y con doble correa, nunca ir sueltos o en brazos de una persona, incluso si el animal es de un tamaño pequeño.

2. Ventanas abajo, opción peligrosa. Es muy común ver a los perros, sobre todo, con la cabeza afuera cuando van en el auto, pero esta acción puede resultar peligrosa para el animal ya que puede ocasionarle ceguera o hasta darse un accidente mayor. Lo ideal es bajar a una altura que la mascota no pueda sacar la cabeza. También existen unas pantallas para las ventanas del automóvil que dejarán que tu perro (o incluso gatos) disfrute de la misma sensación de viento con mucha más seguridad.

3. Buena hidratación. Los animales siempre deben estar bien hidratados, por lo que es indispensable llevar agua fresca para darle a la mascota en el camino. En cuanto a la comida, se recomienda que las mascotas no coman antes del viaje, en el caso de los perros, por ejemplo, aunque no todos se marean, muchos se descomponen y son propensos al vómito en el camino. Por eso, es importante que no ingieran alimentos por algunas horas previas a salir.

4. Debe viajar en el asiento trasero. Al igual que con los niños, el asiento trasero es el lugar más seguro para que viaje la mascota de la familia.

5. Collar con identificación. En cada viaje en automóvil, asegúrate de que tus mascotas usen un collar con una etiqueta de identificación actualizada. Preferiblemente, que tenga anotado tu número de teléfono y dirección, también algún contacto de emergencia y del veterinario.

6. Parar cada cierto tiempo. Se aconseja que cada cierto tiempo o cada cierta cantidad de kilómetros, el conductor se detenga y le permita al animal caminar, relajarse y hacer sus necesidades en medio del viaje.

