Matrimonios que se realizarán en 2023

El año pasado varias parejas del mundo de la farándula dieron el siguiente paso en su relación, el compromiso, y se espera que, en el transcurso del 2023, celebren su matrimonio.

Los famosos eligieron los escenarios más románticos para comprometerse y el matrimonio, posiblemente, no será la excepción, algo que les hace mucha ilusión a sus fanáticos.

Marc Anthony y Nadia Ferreira, Lele Pons y Guaynaa, Nacho Mendoza y Melany Mille, son algunas de las parejas que podrían pasar por el altar en los próximos 12 meses.

A continuación, los detalles que hasta el momento se han hecho públicos sobre los matrimonios que tendrán lugar este año.

En marzo de 2022, oficializaron su relación, se comprometieron en mayo, y se espera que la boda se celebre pronto, aunque aún no hay una fecha oficial o por lo menos no lo han hecho público.

A inicios de diciembre del año pasado, la modelo compartió los preparativos del vestido de novia, lo diseñará Galia Lahav, quien en el pasado hizo el de Jennifer López y otras exparejas de Anthony.

La pareja oficializó la relación en 2020, se comprometieron el año pasado, en el escenario del Tomorrowland y actualmente están en los preparativos del enlace.

Algunas celebridades han publicado en redes sociales algunos de los preparativos del matrimonio.



Los matrimonios tendrán lugar este año, no obstante, no se han confirmado fecha o no lo han hecho público.