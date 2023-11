Estados Unidos

Matt Damon y Mark Ruffalo quieren salvar una iglesia

Los artistas participaron de la obra teatral 'This is our youth', inspirada en la vida en el barrio del Upper West Side, donde se ubica esa iglesia protestante.

Nueva York

/

EFE

/

@panamaamerica

- Publicado: 17/11/2023 - 12:45 pm