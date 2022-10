Matthew Perry desvela en sus memorias sus graves problemas con las drogas

El actor estadounidense Matthew Perry, conocido por su personaje de Chandler en la serie "Friends", desvela en sus memorias los problemas con las drogas que arrastra desde su juventud y que le llevaron a estar dos semanas en coma hace cuatro años.

Con el título "Amigos, amantes y aquello tan terrible", el libro acaba de salir a la venta en Estados Unidos.

El actor revela que ha pasado por rehabilitación quince veces a lo largo de los años y que tocó fondo hace cuatro cuando pasó dos semanas en coma por consumo excesivo de alcohol y opiáceos, según un comunicado difundido este jueves por la editorial Contraluz que publicará las memorias en España.

Cuando Perry empezó a rodar "Friends", con 24 años, ya era alcohólico. "Podía manejarlo, más o menos. Pero a los 34 años, ya estaba metido en un montón de problemas”, asegura en el libro.

Cuenta que durante esa década sus compañeros de reparto fueron comprensivos y tuvieron paciencia con él. "Fueron como pingüinos. Cuando un pingüino está enfermo, los otros pingüinos lo rodean y le ayudan a enderezarse, caminan a su alrededor hasta que puede caminar por sí mismo. Eso es lo que hizo el reparto de 'Friends' por mí".

Su peor momento llegó en una de las últimas temporadas cuando el actor tomaba 55 pastillas de Vicodin al día y llegó a pesar 58 kilos. "No sabía cómo parar. No podía parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Así que iba empeorando a medida que me hacía mayor", cuenta.

En una entrevista con la revista People, Perry asegura que quería compartir su experiencia cuando se sintiera a salvo de no volver a caer "en el lado oscuro" y cuenta que cuando sobrevivió de milagro, los médicos le dijeron al ingresar en el hospital que sus posibilidades de sobrevivir eran de un 2%.

Mathew Lagnford Perry (1969) es conocido mundialmente por su papel de Chandler Bing en la serie "Friends" de NBC, por la que obtuvo una nominación a los Emmy en 2002.

También ha aparecido en películas como "Falsas Apariencias", su secuela "Más falsas apariencias" y "17 otra vez". Además, fue nominado para un Premio Emmy y un Globo de Oro por su papel en el filme "The Ron Clark Story".

