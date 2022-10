Meghan Markle recordó su paso por la televisión: 'Se trataba únicamente de la belleza'

La esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, recordó su paso por el programa "Deal or No Deal", donde ella participó en 2006, como "chica del maletín".

"Esto me trajo muchos recuerdos", aseguró Markle en un nuevo episodio del podcast "Archetypes", en el cual tuvo como invitada a Paris Hilton, se lee en Telemundo.

Markle reflexionó sobre la forma en la que era valorada en la televisión. "Había una idea muy sencilla de cómo deberíamos lucir. Se trataba únicamente de la belleza y no necesariamente del cerebro", sentenció la esposa del príncipe, quien también reveló cómo era tratada ella y sus compañeras.

"(...) las modelos hacían fila para diferentes estaciones: pestañas, extensiones, relleno de sostén. Además, recibían cupones de bronceado en aerosol cada semana", comentó.

"Cuando miro hacia atrás en ese momento, nunca olvidaré este detalle, porque momentos antes de que subiéramos al escenario había una mujer que dirigía el espectáculo y ella estaba detrás del escenario. Todavía puedo escucharla. Ella no podía pronunciar correctamente mi apellido y sabía con quién estaba hablando porque decía: ‘¡Markle, suck it in!’ (¡Markle, chúpalo!)", recordó.

La duquesa de Sussex dijo cómo se sintió cuando finalmente abandonó el programa, “Estaba agradecida por el trabajo, pero no por cómo me hacía sentir. Y, por cierto, estaba rodeada de mujeres inteligentes en ese escenario conmigo, pero ese no era el enfoque por el que estábamos allí".

"Terminé saliendo con un hoyo en el estómago sabiendo que era mucho más de lo que se me objetivaba en el escenario. No me gustaba que me obligaran a ser todo apariencia y poca sustancia, y así es como me sentí en ese momento: ser reducido a este arquetipo específico”, concluyó.



Añadió: "También había estudiado relaciones internacionales en la universidad y hubo ocasiones en las que estaba en el set de ‘Deal or No Deal’ y recordaba mi tiempo trabajando como pasante en la embajada de los Estados Unidos en Argentina, en Buenos Aires, estando en la caravana con la seguridad de tesorería en ese momento y siendo valorada específicamente por mi cerebro. En la televisión era valorada por todo lo contrario".

