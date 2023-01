Meghan Trainor está esperando su segundo hijo con Daryl Sabara

La cantante Meghan Trainor y Daryl Sabara, su esposo, están en la dulce espera. Este sería el segundo hijo del matrimonio.

En 2021, la pareja le dio la bienvenida a Riley, por lo que están emocionados de que la familia está creciendo, según revelaron en el programa "Today" este lunes 30 de enero.

"¡Estoy embarazada! ¡Lo hicimos!", confesó la intérprete a las cámaras mientras estaba en una videollamada con su esposo.

De acuerdo al matrimonio, ya saben el género del bebé, pero será un detalle que por el momento mantendrán en secreto.

Aprovechando la noticia del embarazo, adelantó que el 25 de abril, publicará su libro llamado "Dear Future Mama", título que la mantuvo ocupada y que es el resultado de la soledad que vivió cuando estuvo embarazada la primera vez.

"Cuando estaba embarazada [por primera vez], me sentía muy sola”, expresó la famosa. “También eran tiempos de covid, así que no tenía amigas con las que pude compartir mi embarazo, y solo recuerdo haber dicho, no quiero que nadie más se sienta así. Así que ahora puedo ser tu futura mejor amiga y puedo ayudarte y contarte todo mi TMI detalles de mi embarazo y lo loco que fue", enfatizó la cantante.

En el primer embarazo la famosa sufrió diabetes gestacional, lo que derivó en algunas complicaciones para su salud.

Al finalizar la entrevista, Trainor publicó en Instagram la primera imagen de su segundo embarazo, donde presume la ecografía del bebé.

"Bebé número 2 viene este verano", escribió la cantante, quien en múltiples veces ha dado a conocer que desea una familia numerosa.

Cuando tenía 19 años comentó al mismo programa que tendría "la mayor cantidad de bebés en el mundo".

