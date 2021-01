Los mejores libros del 2020

Al igual que los servicios de streaming la compra de libros también ha aumentado en la pandemia, algunos aprovecharon para adquirir un nuevo título o terminar una lectura que por diferentes excusas no habían culminado.

La crisis sanitaria a impuesto dificultades y pérdidas en la industria editorial, pero a pesar de ello, el libro salió fortalecido, las personas volvieron a conectarse con la lectura.

Los críticos y editores del New York Times hicieron una selección de los mejores títulos del 2020, la lista contiene obras muy distintas, ficción y no ficción e incluso las memorias del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la autobiografía de una ex empleada de Silicon Valley.

A continuación, les presentamos algunos de las obras que conforman esta lista:

'Una Tierra prometida de Barack Obama'

El primer volumen de las memorias presidenciales narra la evolución de Barack Obama al convertiste de un joven que buscaba su identidad al líder del mundo occidental. La obra detalla la formación política de Obama y momentos cumbres del primer período como presidente.

'Children's Bible de Lydia Millet'

"Una Biblia para niños" es una novela apocalíptica sobre el cambio climático. El libro narra un campamento de verano de un grupo de niños y sus padres, y los conflictos que se presentan en un ambiente de colapso climático. "El caos resultante es subrayado por escenas y símbolos reutilizados de la Biblia", subraya el New York Times.

'Hamnet, de Maggie O'Farrell'

La obra de Maggie O'Farrell fue publicada en el 2020, es una un relato ficticio del hijo de Shakespeare, Hamnet, quien murió a los 11 años en 1596. La novela ha recibido números reconocimientos, entre ellos, el Premio de Ficción Femenina.

'The Vanishing Half de Brit Bennett'

La segunda obra de Brit Bennett narra una saga familiar que atraviesa desde los años 40 hasta los 90. La trama se centra en la vida de las gemelas Vignes, quienes deciden vivir vidas totalmente diferentes, una de ellas en un mundo predominantemente blanco, la otra se hace pasar por una mujer blanca.

'Hidden Valley Road de Robert Kolker'

Bestseller de no ficción de The New York Times, el libro relata la historia de la familia Galvin, en Colorado. Don y Mimi Galvin tuvieron 12 hijos, el primero de ellos en 1945, para la década del 70, la mitad de los hijos habían desarrollado esquizofrenia. El escritor revela las historias de los hermanos Galvin con compasión y empatía.

'Shakespeare in a Divided America', 'Deacon King Kong', 'Uncanny Valley', 'War'y 'Homeland Elegies' son otros de las obras que forman parte de la lista, cabe mencionar, que estos títulos fueron lanzados en el 2020 y algunos aún no tiene su versión en español.