Mel Gibson, Charlie Weber y Victor Turpin protagonizarán el filme de acción llamado 'Panamá'

El protagonista de la saga “Arma Mortal”, Mel Gibson, Charlie Weber y Victor Turpin formarán parte del elenco de la cinta llamada “Panamá”, un thriller de acción dirigido por Mark Neverldine.

El exalumno de “How to Get Away with Murder” Charlie Weber y Victor Turpin son los últimos en unirse a las estrellas previamente anunciadas, Mel Gibson, Cole Hauser y Kate Katzman, detalla en una nota Deadline.

“Panamá” fue escrita por Daniel Adams y William R. Barber, sigue a James Becker (Cole Hauser), un exmarine que es enviado encubierto por su excomandante, papel que encarnará Mel Gibson, para ejecutar un acuerdo de armas de alto valor con adversarios poco confiables.

Charlie Weber será interpretará Hank Burns, un exmarine que es contratado por Stark para unirse a la misión Becker.

El actor Victor Turpin le dará vida a Brooklyn Rivera, un miembro de los Contras, grupo rebelde revolucionario respaldado por los Estados Unidos en oposición al gobierno sandinista en Nicaragua.

Este proyecto se rodará en Puerto Rico y será producido por Jordan Beckerman, Jordan Yale Levine, Michelle Chydzik Sowa, Michelle Reichel, Shaun Sanghani y Frances Lausell.

Arma Mortal

Hace algunas semanas Mel Gibson confirmó que el director de las cuatro entregas de la saga de “Arma Mortal”, Richard Donner, está trabajando en una quinta producción.

La estrella de Hollywood dio a conocer la noticia en una entrevista para Good Morning America por la promoción de su nuevo filme, Fatman.

Al ser consultado sobre la quinta parte de “Arma Mortal” el actor dijo: “Por supuesto. El hombre que ha estado detrás de todo esto, el hombre que lo trajo a la pantalla y dio las golosinas, está trabajando en ello ahora mismo: Richard Donner. Es una leyenda”.

La nueva entrega será el regreso de Donner a la dirección.