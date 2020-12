Miley Cyrus y su extrovertida foto, entre adeptos y detractores

Los seguidores de Miley Cyrus están extasiados después de que la cantante estadounidense lanzó su nuevo álbum titulado "Plastic Hearts".

Versión impresa

La artista fue elogiada no solo por sus fanáticos en las redes sociales sino también por sus colegas de la industria musical por su excelente álbum, se lee en La Botana.

Hailey Bieber, estuvo entre los millones de simpatizantes de Cyrus que la elogiaron en las redes sociales.

La cantante dejó divididos a sus fanáticos sobre su última foto de Instagram, que fue parte de una sesión de fotos que hizo para la revista "Rolling Stone".

Aunque a la mayoría de sus seguidores la elogiaron por su atrevida sesión de fotos, otros pensaron que no debería haberlo hecho.

La revista "Rolling Stone" escribió en su cuenta de Twitter: "Miley Cyrus aparece en nuestra portada de enero. Habla sobre su nuevo y salvaje sonido de rock & roll.

Divorcio

Por otro lado, por estos días se ha recordado que casi ha pasado un año desde que se finalizó el divorcio entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth.

Ahora, la cantante decidió compartir con el mundo lo que la empujó a casarse y eventualmente divorciarse del actor.

VEA TAMBIÉN: Niurka Marcos sobre su relación con su ex, Juan Osorio: 'Nos manoseamos de vez en cuando'

En una entrevista que dio en el Show de Howard Stern, la cantante explicó que su relación ya llevaba más de una década cuando se comprometieron.

A pesar de esto, Cyrus explicó que no estaba segura de si se casaría o no. No obstante, esta decisión cambió cuando el hogar que la pareja compartía, se incendió.