Miss colombiana reveló que trató de 'blanquearse' con cloro

Han pasado tres días desde que Camila Avella, representante por el departamento del Casanare, fue coronada como Miss Universe Colombia 2023.

Sin embargo, Camila Avella ha compartido los reflectores, la atención del público y los comentarios en las redes sociales con Lina María Hurtado, quien era la representante de Buenaventura. ¿Por qué?

Recientemente, Lina María Hurtado reveló detalles de su pasado que la marcaron de por vida.

Algunos de esos momentos están relacionados con su trayectoria en el modelaje, se lee en Infobae.

Entre tanto, contó que no siempre se sintió cómoda con su cuerpo, a pesar de que hoy en día cuenta con medidas 86, 59, 95, consideradas perfectas en el mundo de la moda.

En entrevista con "Semana", dijo: “Eso me pasó cuando estaba en la infancia. Mis papás trataron en lo posible de mostrarme lo valioso que era ser una mujer negra, de cuánto me tenía que amar y aceptarme. Pero los niños eran crueles y había bullying, y me costaba aceptarme tal y como era".

"Siempre llegaba del colegio con ganas de arrancarme la piel y fue un proceso difícil", explica.

"Y poco a poco fui haciendo la transición de entenderme, amarme, quererme y tratar de comprender lo que es el racismo estructural", asegura.

"A los 15 años llegué a vivir sola a Cali, a estudiar en la U, después de ser una hija muy amada y cuidada, y me enfrento nuevamente a una ciudad que no era amable con las personas negras. Fue ahí que empezó mi activismo con distintas organizaciones”, contó.

Su color de piel fue uno de los motivos de sus inseguridades. De hecho, la llevaron a tomar medidas desesperadas como intentar aclarar su piel con cloro, episodio que rememora con la voz entrecortada.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

“Lo hacía a escondidas de mis padres. Y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno", dijo.

"Siendo niña y en medio de lo ilógico que podía ser, me lo aplicaba y me frotaba. Y me hice mucho daño en la piel", indicó.

"Y ahora intento devolverle a mi cuerpo esa deuda y ese amor propio. Y lo hago contándoles a otras niñas que han pasado por lo mismo –porque me lo han dicho en mis redes sociales— que hay otros caminos. Muchas de ellas me dicen que, incluso, se han enfermado por hacer esas cosas. Es algo que sigue pasando...", asegura.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!