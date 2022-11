Mónica 'Lola' Díaz desenmascaró a Ingrid De Ycaza: 'Espero que en el próximo careo no llore'

¡Suelta el Wichi estará de vuelta! Los presentadores, reporteros y el equipo del extinto programa se reunió para un especial navideño, sin embargo, no todo es paz y amor porque quedó en evidencia viejas rencillas entre algunas unidades.

Una de las cosas que más llamó la atención es que Mónica "Lola" Díaz no fue invitada al evento, algo que fue confirmado por su excompañero Hugo Stocker en su programa “Etiquetas”, además, en la reunión hubo una discusión entre Jacky Guzmán e Ingrid De Ycaza.

Aparentemente Guzmán le reclamó a la cantante los malos tratos que recibió de su parte e incluso la acusó de darle hipócritamente el pésame por la muerte de su madre.

Del presunto intercambió de palabras De Ycaza quedó llorando y esta mañana para rematar, "Lola" Díaz desenmascaró a la cantante y afirmó que ella fue quien dividió al programa.

Reveló que la audiencia no tiene idea de la cantidad de problemas que De Ycaza formó y espera que en el próximo careo no llore. “(…) porque cada vez que frentean a Ingrid de los verg***** que forma… lo único que hacía era llorar y le volvían a creer”, dijo "Lola" Díaz en un Instagram Live.

De acuerdo a las declaraciones de la exmiembro del extinto programa, De Ycaza era quien presuntamente se dedicaba a meter cizaña entre los presentadores y aseguró que a la fuerza la quieren vincular en un problema que no tiene nada que ver con ella.

“Ellas están discutiendo allá su problema y me quieren meter a mí de todas formas porque me quieren usar de chivo expiatorio: ‘de que no lo que pasa es que yo se lo conté a Mónica en confidencialidad porque yo pensaba que era mi amiga’. No, no me lo contaste a mí, se lo contaste a todo el país, yo pensaba que nada más me lo habías contado a mí, hace poquito tiempo nos dimos cuenta de que se lo contaste a todo el país”, expresó Lola Díaz.

¿Cuál es el secreto que fragmentó al grupo? La expresentadora no reveló mayores detalles del tema, más allá de quién fue la responsable de sembrar la discordia, no obstante, aseguró que el problema no tiene nada que ver con maridos.

Ustedes nos ven así posando, pero el ambiente estaba algo tenso. Yo quedé parado de pestañas con un pequeño enfrentamiento q hubo y al parecer una enemistad bien marcada entre algunas de las caras

Yo nama voy a esperar el video d ese reencuentro pic.twitter.com/0DMdAa1fJN — Hugo Stocker (@hugostocker23) November 24, 2022

Asimismo, reveló que intentó tener un trato cordial con De Ycaza, pues ambas trabajaban en “Yo me llamo”, y se encontró con “rambulerías” y “viradera de ojos”.

Mónica "Lola" Díaz también aclaró que la cantante no es ni fue su amiga y no la odia ni a ella ni a “La peque”, como se le conoce a Guzmán.

Según Hugo Stocker sí hubo un “pequeño enfrentamiento” en la reunión de “Suelta el Wichi” y no ofreció mayores detalles al respecto, mientras que Franklyn Robinsón aseveró que De Ycaza y Guzmán pasaron la página.

La reunión de los exintegrantes del programa, idea de De Ycaza, se dio con el fin de crear contenido para fin de año, el cual se ha dividido en cuatro episodios y se estrenará el 2 de diciembre por el canal de Youtube “El Show de Franklyn”.

