Morat hace ‘sold out’ en sus tres fechas en Bogotá y añade otras tres en el Movistar Arena

La banda colombiana Morat agotó todas las entradas para sus primeros conciertos de la gira mundial "Ya es mañana" en el Movistar Arena de Bogotá y sumó este miércoles tres nuevas fechas en ese recinto para los días 21, 22 y 23 de agosto.

"La respuesta masiva del público confirma, una vez más, el momento extraordinario que vive el grupo y la profunda conexión que mantiene con su audiencia en Colombia", apuntó el equipo de la agrupación en un comunicado.

La gira comenzará con tres conciertos en el Movistar Arena de Bogotá los próximos 14, 15 y 16 de agosto, lo que marcará el inicio de uno de los hitos más importantes de su carrera con un total de seis conciertos consecutivos en su ciudad natal.

Morat, integrada por Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza -ambos de 31 años- y los hermanos Simón, de 32, y Martín Vargas, de 29, nació en Bogotá en 2011 como un proyecto de cuatro amigos de infancia que, mientras estudiaban en la universidad, alternaban sesiones de grabación con presentaciones en bares y eventos informales.

Inicio de una etapa decisiva para la banda

El "sold out" en sus primeras tres fechas se añade a una etapa "decisiva" para el grupo, que en 2025 obtuvo su primer Latin Grammy al mejor álbum pop/rock por ‘Ya es mañana’ y cerró el tour ‘Asuntos pendientes’, con el que recorrió los estadios de varios países de Latinoamérica.

La gira mundial llegará con nueve fechas a España en el octubre de 2026, con presentaciones en el Movistar Arena de Madrid, el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Roig Arena de Valencia.

Las seis fechas en Bogotá impulsan a la expansión internacional del grupo, que fue recientemente confirmado en el cartel del Festival Coachella 2026, uno de los escenarios más relevantes de la música global.

"La gira ‘Ya Es Mañana World Tour’ representa una evolución artística y escénica para Morat, con un show que combina narrativa, emoción y una puesta en escena diseñada para fortalecer la experiencia en vivo", concluyó la información.