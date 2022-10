REINO UNIDO

Muere con 72 años el actor Robbie Coltrane, Hagrid en la saga de Harry Potter

apareció en los filmes de James Bond "GolenEye" (1995) y "The World is not Enough" (1999), y fue nombrado en 2006 Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

Londres / EFE / @panamaamerica

- Actualizado: 14/10/2022 - 01:45 pm