Murió 'Mamá Coco', la abuela de 109 años que inspiró a Disney para el personaje en 'Coco'

María Salud Ramírez, la mujer que inspiró el personaje “Mamá Coco” en la cinta “Coco” (2017), falleció a los 109 años en Santa Fe de la Laguna, Michoacán, después de dedicar su vida a la alfarería y a sus tres hijos.

El fin de semana, el domingo 16 de octubre, la familia Ramírez Caballero anunció el fallecimiento de María Salud, noticia que conmocionó a los internautas, locales e incluso a algunos funcionarios.

Roberto Monroy, secretario de Turismo del Estado de Michoacán, lamentó el fallecimiento de María Salud y la describió como una “mujer incansable y ejemplo de vida, quien fue inspiración para este amado personaje que dio la vuelta al mundo”.

Asimismo, los mensajes cargados de cariño y admiración no han cesado en las redes sociales, en varios confiesan su fascinación y respeto por la abuela e incluso difundieron imágenes de ella.

“Mamá Coco” nació en 1913, fue una trabajadora de barro, como la mayor parte de su comunidad, y no fue hasta 2017, que su vida dio un giro, luego de que alcanzara popularidad debido a que su imagen había servido de inspiración para la película de Disney Pixar.

María Salud tuvo tres hijos y varios nietos, quienes la describieron en entrevistas previas como una abuela normal, cariñosa, pero también tenía su carácter.

María Salud Ramírez, the woman who inspired Pixar’s Mama Coco, has passed away at the age of 109. pic.twitter.com/7HkvTyc6GC— Pop Base (@PopBase) October 17, 2022