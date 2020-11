Música latina es incluida entre los mejores discos

Cuando la revista musical Rolling Stone se embarcó en el año 2003 en la tarea de elegir los mejores discos de la historia, la lista de 500 álbumes resultante de la consulta a 271 artistas, productores, ejecutivos de la industria y periodistas, recogió a los que sin duda son alguno de los trabajos más destacados de la música, con abrumadora mayoría blanca, anglosajona y masculina y con el rock como género predominante.

El top 10 de la selección, modificada ligeramente hace una década para incluir a los mejores discos de los años 2000, ratificó el indiscutible reinado de The Beatles, con cuatro discos entre los diez más importantes de la historia, según los expertos consultados, entre ellos el célebre ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, encumbrado como el mejor álbum de todos los tiempos.

Casi dos décadas después, la publicación ha decidido revisar esa clasificación y recrearla desde cero porque, aseguran, “ninguna lista es definitiva”, y el resultado ha dado un vuelco a este ranking: más mujeres, más géneros musicales, mayor diversidad racial, geográfica y lingüística, y reconocimiento a la música urbana, incluido al reguetón.

Del medio millar de álbumes que completan la lista, 86 son de las últimas dos décadas, y 154 no aparecían en las selecciones realizadas en 2003 y 2012.

“Los clásicos siguen siendo los clásicos, pero el canon sigue creciendo y mejorando”, explican desde Rolling Stone en su introducción a la lista, elaborada con la selección de los mejores 50 álbumes realizada por más de 300 figuras de la industria musical, incluidas estrellas como Beyoncé, Taylor Swift y Billie Eilish; artistas emergentes como H.E.R. y veteranos como Jimmy Cliff, Alice Cooper o Roberth Smith, además de productores musicales como Salaam Remi.

Marvin Gaye figura en lo más alto de la clasificación con el álbum ‘What’s Going On’, desbancando a The Beatles, que esta vez sólo cuentan con un álbum entre los diez primeros (‘Abbey Road’, ocupando el quinto lugar).

Repite ‘Pet Sounds’, de The Beach Boys, en el segundo puesto mientras que Joni Mitchell, con ‘Blue’ como tercer mejor disco de la historia, es de nuevo la primera mujer en la lista -en la versión anterior ocupaba la 30ª posición-.

‘Songs in the Key of Life’, de Stevie Wonder; ‘Nevermind’, de Nirvana; ‘Rumours’, de Fleetwood Mac; ‘Purple Rain’, de Prince and the Revolution; ‘Blood on the Tracks’, de Bob Dylan y ‘The Miseducation of Lauryn Hill’, completan el top 10 de los mejores discos de la historia.

Más mujeres y discos en español

Si en la lista original de mejores álbumes de la historia, sólo Joni Mitchell (‘Blue’), Carol King (‘Tapestry’), Patti Smith (‘Horses’), Aretha Franklin (‘I never loved a man the way that I love you’ y ‘Lady Soul’) y Dusty Springfield (‘Dusty in Memphis’) consiguieron situar alguno de sus trabajos entre los 100 más importes, en esta ocasión son diecisiete álbumes grabados por mujeres los que se sitúan en esas posiciones.

Además de las cinco anteriores, aparecen otras grandes artistas como Amy Winehouse, con ‘Black to Black’ (33), Alanis Morissette, con ‘Jagged Little Pill’ (69), Missy Elliot, con ‘Supa Dupa Fly’ (93) o Beyoncé, con dos álbumes - ‘Lemonade’ (32) y ‘Beyoncé’ (81)-, igualando a Aretha Franklin, de nuevo, con ‘I never loved a man the way that I love you’ (13) y ‘Lady Soul’ (75).

En la selección de 500 álbumes no faltan álbumes de otras cantantes como Janis Joplin, Nina Simone, Whitney Houston, Chaka Khan, Janet Jackson, Rihanna, Alicia Keys, Björk, Lady Gaga, Adele, Madonna, PJ Harvey, Erykah Badu o Sade, además de los de bandas lideradas por mujeres como Hole, Blondie o The Pretenders.

Otras mujeres que destacan en la lista, en este caso por estrenarse en la clasificación de los álbumes más importantes, y por hacerlo cantando en español, son Rosalía y Shakira, cuyos discos ‘Dónde están los ladrones’ (1998) y ‘El Mal Querer’ (2018), ocupan las posiciones 315 y 496, respectivamente.

Shakira, superestrella mundial de la música, ve así reconocido uno de sus primeros trabajos, de tintes rockeros y bailables, con mezcla de letras románticas y reivindicativas, con el que arraso en el mundo hispano mucho antes de poner a medio mundo a bailar con sus trabajos posteriores.

Grammy al mejor álbum rock o alternativa latino y Grammy Latino al álbum del año, ‘El Mal Querer’ lanzó a Rosalía al estrellato hace un par de años gracias a su fusión de flamenco y sonidos urbanos, en un disco perfectamente hilvanado que cumple a rajatabla los cánones del álbum clásico, ése mismo al que la revista Rolling Stone pretendió rendir homenaje en 2003 porque estaba a punto de desaparecer y que hoy, “especialmente su lanzamiento, es más relevante que nunca”.

El fenómeno que supuso el lanzamiento de ‘El Mal Querer’ es un buen ejemplo del momento que vive actualmente el álbum musical, independientemente del formato en el que se presente.

El regueton entre los clásicos

En una lista que sigue plagada de leyendas como The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, Aretha Franklin, Janis Joplin, Bob Marley, Jimi Hendrix, Elvis Presley, David Bowie, Michael Jackson, Otis Redding o Etta James, géneros como el rap y el hip hop ganan presencia en consonancia con los tiempos actuales.

También lo hacen álbumes tan recientes como ‘Fine Line’ (2019), del exmiembro de One Direction Harry Styles, o 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' (2019), de Billie Eilish, primera mujer en lograr los cuatro principales galardones de los Grammy en una misma ceremonia.

‘X 100pre’ (2018), el álbum debut del boricua Bad Bunny, en el que mezcla trap, reguetón, dembow e incluso pop-punk, también se cuela en la lista de los álbumes más importantes de la historia, igual que ‘Barrio Fino’, con el que el también puertoriqueño Daddy Yankee debutó en 2004 cambiando el rumbo de la música latina con el impulso definitivo del reguetón, la mezcla de hip hop y reggae que salió de las calles de San Juan para conquistar el mundo.