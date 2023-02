Nadia Ferreira publica fotos inéditas de su matrimonio

Nadia Ferreira, modelo paraguaya, publicó fotografías inéditas de su matrimonio con Marc Anthony, enlace que se celebró el 28 de enero, en el Pérez Art Museum Miami.

Ahí se puede ver a los padrinos del novio usando trajes azules a juego con el atuendo del propio Marc, y al otro lado a las damas de honor también con vestidos del mismo color, los cuales fueron creados por Victoria Beckham.

La ceremonia fue algo muy íntimo, con la presencia de amigos y familiares de la pareja, y todo se manejó con un estricto protocolo para que ningún detalle de la celebración se filtrara.

Semana antes del enlace había rumores de que el matrimonio se aproximaba, no obstante, nadie negó ni confirmó el evento, por lo tanto, cuando salieron las primeras fotografías de la unión de la modelo y el salsero causó un alboroto.

Para entonces ya se conocían algunos detalles del matrimonio, muy escasos, pero ahora ha sido Ferreira quien compartió otros detalles del gran día.

La modelo paraguaya compartió una galería, de seis fotografías, en Instagram. En la primera, posa con su esposo, ella se reclina un poco hacia atrás y él la sostiene por la cintura, en otra, sale sola, dejando ver un poco más a detalle su vestido de novia, y también tiene una con las damas de honor.

Entre las fotografías también se puede ver el momento en el que ambos salen por el pasillo central festejando su reciente unión, así como una foto junto a la madre, la hermana y el sobrino de la modelo y una más con todo el cortejo nupcial.

La revista Vogue también tuvo acceso exclusivo a otras imágenes, donde se puede ver el primer baile de la pareja al ritmo de "You are so beautiful" y otras del salsero junto a algunos de los invitados como Salma Hayek y Victoria Beckham.

“La ceremonia fue todo lo que soñé y más”, dijo Ferreira a Vogue, y agregó, “Había mucho amor y buena voluntad en el cuarto”. De igual forma, sostuvo que para que todo fuera perfecto tanto ella como su ahora esposo siguieron todo de cerca.

“Marc y yo estuvimos involucrados en todos los aspectos (…) Tuvimos un gran equipo que trabajó con nosotros cada detalle”, puntualizó.

