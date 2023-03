Natalie Harris, su carro fue ubicado abandonado en Juan Díaz

¡Enhorabuena! El vehículo de la presentadora de televisión Natalie Harris fue recuperado por unidades de la Policía Nacional en el corregimiento de Juan Díaz.

Las autoridades informaron que tras acciones operativas se dio con la recuperación del vehículo que tenía una denuncia de robo, sin embargo, no se detalló si hay detenidos.

Harris, por su parte, comentó que su interés, al momento del robo, no eran las cosas materiales, por lo tanto, agradece que las cosas no hayan sido graves.

Reiteró que su carro fue localizado, en parte, porque tiene una falla mecánica, por ello, cree que esa pudo ser la razón por la que abandonaron el vehículo.

En medio el amargo momento, Harris bromeó y dijo que a los facinerosos le fue mal porque el carro tenía una falla y su celular no era último modelo, describió que solo servía para llamadas y mensajería instantánea.

Entre risas manifestó que gracias a Dios apareció la peluca, pues dentro de los objetos de valor, además de sus documentos personales y celular, había ropa y sus extensiones de cabello.

Robo

El hecho tuvo lugar la noche del 22 de marzo, aproximadamente a las 10:00 p.m., cuando la presentadora se disponía a ingresar a su casa tras asistir a una obra de teatro.

“Cuando iba saliendo del carro, abrieron el carro, me encañonaron, me mandaban a salir y yo decía 'no por favor, no por favor'”, comentó Harris en “Tu Mañana”.

Harris no opuso resistencia, su solicitud más bien era para que las personas que pudieran estar a su alrededor se percataran de la situación, mientras tanto, dos de los sujetos la sujetaron de los brazos y la bajaron del carro.

Insistentemente, los facinerosos le preguntaban por su celular y cuando se percataron que estaba dentro del vehículo se retiraron del lugar con las pertenencias de la presentadora.

