Navarone García, hijo de Priscilla Presley, se casa

El hijo de Priscilla Presley con el guionista brasileño Marco Garibaldi, Navarone García, se casó con su prometida Elisa Achilli en Konolfingen, Suiza, el martes 15 de febrero, después de cuatro años de noviazgo.

La exesposa de Elvis Presley recurrió a las redes sociales para anunciar las buenas noticias al compartir algunas fotos de la ceremonia.

"¡¡¡Navarone y Elisa están CASADOS!!! La boda tuvo lugar en el hermoso hotel Schloss Hünigen en Suiza. ¡No podría estar más feliz!" comentó Priscilla.

La novia lució un elegante vestido de manga larga que presentaba pequeños diseños blancos de enredaderas y pétalos. Achilli, de 22 años, también se puso un velo largo hasta el suelo sujeto a sus rizos marrones sueltos con un delicado clip de flores.

El novio, de 34 años, también lo mantuvo elegante al usar un traje azul con detalles en negro.

Después de que la pareja pronunció sus votos, caminaron de la mano por el pasillo mientras los invitados arrojaban al aire pétalos de flores de diferentes colores.

Navarone and Elisa are MARRIED!!! The wedding was at the beautiful Schloss Hunigen Hotel in Switzerland. I couldn’t be happier!pic.twitter.com/QtkqwOcS3Z'