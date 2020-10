Nerys Pérez, cantante de la agrupación de Vladimir Atencio, atrae miradas en los bailes

Versión impresa

Nerys Pérez es una de las cantantes de música típica de Panamá más populares del país. Ella roba miradas no solo en las tarimas y en los toldos, sino por donde pasa.

Su saloma le da un toque característico a la agrupación "Manantial de Amor" de Vladimir Atencio, a la cual pertenece desde hace cinco años.

Además de cantar en este grupo de música típica, también pertenece a la Banda de Música de la Policía Nacional. Actualmente estudia Licenciatura en Administración y Gestión Ambiental. Pero eso no es todo, pues también vende jeans y algunos productos para bajar de peso.

Pero, ¿cómo llega a las tarimas esta joven oriunda de Darién? Nerys Pérez comparte con Panamá América anécdotas de su carrera y de su vida personal.

¿Cómo se une al mundo de la música?

Empezamos a cantar desde la escuela, en concursos y demás. Luego, a los 18 iba a los bailes y cuando llegaba pedía la "remuda", parece que no cantaba tan mal y me daban chance cada vez que iba. Cuando la cantante de Vladimir Atencio decidió retirarse, quedé yo, ya yo le hacía la segunda. De esto hace cinco años.

¿Anécdotas de los bailes?

Una vez se me dañaron los zapatos... otra, dejé la ropa en la casa, esto fue en un baile en Veraguas. Tuve que cantar así porque ya estaba allá... Además, se me ha dañado el zipper, la blusa, entre otros. Ahora cargo hilo, aguja y botón.

Nerys Pérez, ¿se ha hecho alguna cirugía?

No, que va, no tenemos plata para eso y soy bien floja, gracias a Dios no he sentido esa necesidad. Siento que tengo el cuerpo más o menos, me gusta hacer mucho ejercicio.

¿Haces dieta?

En la semana trato de comer lo más saludable, los fines de semana rompo todo, hago desorden. Como no tengo hijos puedo jugar con esto, pero vamos a ver... Por el momento juego con el peso.

¿Cómo ha manejado la agrupación la situación de la pandemia?

El mundo de la música fue uno de los primeros que golpeó la pandemia y seremos los últimos en reactivarnos, pero como tengo el trabajo en la Policía me estoy ganando algo, tengo mi salario ahí. Mis compañeros cada uno ha tenido que emprender en algo, me imagino que a todos los músicos le ha pasado, han tenido que buscar la manera de generar algo en otras cosas. Por ejemplo, Vladimir ahora es todo un agricultor tiene ñame, frijoles, arroz... nos ha tocado emprender. Vladimir ha decidido no realizar ninguna actividad virtual, él dice que, si Dios mandó esto para que él se quedara quieto, él dice que se iba a quedar quieto y va a esperar hasta que Dios diga bueno vamos a quitar este virus y vuelvan a tocar.

¿Cómo manejas los comentarios que te dejan en las redes sociales?

Trato de responderles a todos, me llegan muchos mensajes. También la gente quiere que le manden videos de cumpleaños, sé que a muchos les he quedado mal, porque son tantas cosas, recuerde que yo trabajo... Uno no es perfecto, si responde es bueno y si no lo haces no son conforme. Cuando subo una foto trato de responderles a todos, pero no puedo porque son bastantes comentarios. Hay gente que te escribe cosas feas, yo trato de ignorar estas cosas.

¿Qué es lo que no le gusta a Nerys Pérez?

A mí no me gusta otro tipo de música, cuando salimos los fines de semana, con mi prima, ella dice: "hoy es full típico porque viene Nerys Pérez. No voy a discoteca.

