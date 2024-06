Netflix: Títulos que le dijeron adiós

Como todos los meses la popular plataforma de Netflix les dice adiós a múltiples contenidos de su catálogo para junio 2024.

Netflix mantiene firme su postura ante los retiros de su catálogo y continuará eliminando producciones que son preferidas por los suscriptores. ¿Cómo cuáles? Ya te contamos.

"Rápido y Furioso", fue retirado del catálogo el 1 de junio, como ya sabemos cuenta la historia de una misteriosa banda de delincuentes se dedica a robar camiones en plena marcha desde vehículos deportivos.

"Inocencia Interrumpida", "Pollitos en Fuga" y "Memorias de una Geisha", también se fueron de la plataforma al inicio del mes.

"Nobody": La historia de Hutch Mansell, un padre de familia que aguanta con resignación y sin defenderse los golpes de la vida, se retiró de Netflix el 3 de junio.

"The Secret Life of Walter Mitty", salió del catálogo el 7 de junio y el 10 de junio fue el turno de "The Big Short".

Con ella se despidieron "El misterio del dragón", "Espina en el corazón" y "¿Qué harías?".

Ya para el 11 de junio dijo adiós "Old", unas paradisíacas vacaciones se convirtieron en una pesadilla cuando una familia visita una playa donde, por alguna razón, envejecen rápidamente, reduciendo su vida entera a un solo día.

Mientras que el 13 de junio fue el turno de decir adiós para "Metallica: Some Kind of Monster" y el 14 fue para "Marlon", "Zona blanca" y "Las Herederas".

"Pulp Fiction", la vida de un boxeador, dos sicarios, la esposa de un gánster y dos bandidos se entrelaza en una historia de violencia y redención, dejó la plataforma el 15 de junio.

"El niño con el pijama de rayas" y "Gone Baby Gone", también se despidieron ese día.

