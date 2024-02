Nicki Nicole termina con Peso Pluma tras infidelidad

Nicki Nicole puso fin a su relación con Peso Pluma, luego de que se divulgara un video en el cual el artista mexicano paseaba de la mano con otra mujer en Las Vegas.

A través de sus redes sociales, la argentina comunicó a sus millones de fanáticos la decisión que tomó con respecto a su relación amorosa.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Y ahí no me quedó. Yo de ahí me voy”, dijo.

De acuerdo con Nicki, la infidelidad la conoció de la misma manera que sus seguidores: mediante los videos compartidos en redes.

Horas antes, la cantante había eliminado de sus redes sociales todo rastro de la relación con Peso Pluma.

Tan solo hace un par de días, la pareja derrochaba amor y se mostraba de lo más cercana.

En la pasada entrega de los Grammy, el 4 de febrero, parecían inseparables y él solo tenía palabras de amor hacia ella.

Peso Pluma, por su parte, todavía no se ha pronunciado luego de que circulara el video junto a otra mujer.

El artista estuvo este fin de semana en Las Vegas, donde se jugó el Súper Bowl y que acabó con el triunfo de los Chiefs de Kansas City.

Fue en noviembre pasado, durante un concierto en México, que los artistas confirmaron oficialmente su relación ante sus seguidores con un beso en el escenario.

El suceso se produjo tras varios meses de especulaciones por parte de los fanes sobre el estatus sentimental de la pareja.

