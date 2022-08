Nicola Peltz y Brooklyn Beckham hablan de la polémica con Victoria Beckham

Durante meses se ha especulado sobre una posible enemistad entre Nicola Peltz y su suegra la cantante y diseñadora Victoria Beckham en la que se había revelado que no se soportan, según revelaron fuentes cercanas.

Pero es que, además, la diseñadora de moda tampoco está pasando por su mejor momento con su hijo Brooklyn debido a sus "fracasos" laborales. En los últimos días, Nicola publicó un texto muy triste que acompañaba a unas imágenes de ella en las que se podía ver que había llorado y todo el mundo apuntó que esas palabras iban dirigidas hacia su suegra.

Recientemente, una fuente cercana a la familia le dijo a Page Six, que Nicola y Victoria "no se soportan y no se hablan". Su relación siempre ha sido mala, algo que se hizo notar desde antes de la boda con Brooklyn. Según la fuente, Nicola "no quería que formara parte de la planificación de la boda, y no le daba pistas a Victoria sobre nada. La comunicación era mínima".

Hasta el momento, ninguno de los tres protagonistas había confirmado ni desmentido estas informaciones, pero ahora, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham han hablado sobre la polémica, aunque no entran en demasiados detalles sobre si actualmente mantienen buena relación y ni siquiera si han estado enfrentadas realmente o no.

Cabe resaltar que la estrella de Bates Motel, de 27 años, se casó con el hijo mayor de la ex Spice Girls y David Beckham, Brooklyn, el pasado mes de abril en la mansión de su familia en Florida.

Ahora hace unos días los esposos dieron una entrevista para "Variety" y Nicola ha confesado que cree que se empezó a hablar sobre la polémica cuando llevó un vestido de novia firmado por Valentino en su boda y no uno diseñado por Victoria Beckham.

“Lo iba a hacer y realmente quería hacerlo, pero unos meses más tarde, Victoria se dio cuenta de que su taller no podía hacerlo, así que tuve que elegir otro vestido”, relata Nicola Peltz.

“Ella no me dijo que no podía llevarlo; yo no dije que no quería llevarlo. Ahí es donde empezó, y luego corrieron con eso”, añade.

Brooklyn añade: “He aprendido que siempre van a intentar escribir cosas así. Siempre van a intentar menospreciar a la gente. Pero todo el mundo se lleva bien, lo cual es bueno”.

Así que por las palabras que ha pronunciado el matrimonio, parece que pretenden quitarle peso al asunto y hacer ver que todo han sido rumores.

