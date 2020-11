Nicole Kidman habla de su trabajo en la serie 'The Undoing'

Nicole Kidman tiene una vasta carrera como actriz en cine y televisión. Ha protagonizado películas y series que la consagraron como una de las celebridades más elogiadas en el mundo.

Esta afama actriz, hace unos años también tomó el reto de llevar su carrera más allá de la actuación trabajando como productora ejecutiva y poniendo el talento femenino al frente de todo lo que hace.

Este es el caso de "Big little lies", una serie de HBO que aborda temas como la violencia de género, la complejidad de la maternidad y del matrimonio, y ahora también en "The undoing".

"The undoing", se basa en la novela "You Should Have Known" de Jean Hanff Korelitz, y reúne por primera vez a dos fuerzas femeninas del entretenimiento: Nicole Kidman, quien no solo tomó el rol protagónico -interpretando a Grace Fraser, una terapeuta exitosa- sino también el de productora y la multipremiada directora danesa Susanne Bier.

Sobre esta última, Nicole Kidman cuenta algunos detalles vía correo electrónico desde HBO.

¿Por qué este trabajo?

Después de "Big Little Lies", dije que quería hacer cualquier cosa que David Kelley quisiera hacer. Él me mandó los dos primeros episodios de "The Undoing" y yo quería participar. Nadie escribe como David. Televisión adictiva, emocionante.

¿Cómo describirías a Grace cuando la conocemos por primera vez?

Como David Kelley dice, los seres humanos son propensos a creer lo que quieren creer. Grace no es diferente. Ella vive como en una burbuja. Y ese lugar es precario.

Eres una de las productoras de "The Undoing". Del rol como productora, ¿Cuál es la parte que más te gusta?

Estoy orgullosa de que hayamos podido sacarlo del papel, apoyado el trabajo de David y la visión de Susanne. Llevo muy en serio el trabajo de productora, haciendo que todo camine, cuidando el proyecto y apoyando a los artistas involucrados. No es una responsabilidad menor para mí, y me siento orgullosa cuando hacemos algunas movidas creativas y funcionan, tenemos éxito.

¿Cuál es el secreto de ser una buena productora?

Los detalles. El cuidado. Encontrar a los colaboradores correctos.

¿Cómo fue trabajar con Donald Sutherland de nuevo en "The Undoing"?

La química entre Grace y su padre es muy importante. Él es la tercera punta del triángulo de hombres de la vida de Grace, y tienes que sentir el amor entre ellos y su relación complicada. Donald y yo nos tenemos mucha estima, entonces entramos en esa dinámica.

¿Cuál consideras que es el secreto de un gran thriller?

La narrativa. El formato de una miniserie permite explorar terrenos emocionales complejos y fascinantes, pero tener un punto de vista cinematográfico fuerte que te atrae y te conduce a través de la narrativa es obligatorio. Y una película larga, esencialmente, entonces requiere una sólida producción cinematográfica para mantener al público cautivado. Así, es muy difícil mantener ese tipo de experiencia a lo largo de varios episodios.

