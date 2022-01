Nicole Kidman y Bella Cruise no pueden llevar una relación madre e hija por Cienciología

La actriz Nicole Kidman no puede llevar una relación normal como el resto de las madres del mundo con su hija Bella Cruise, a quien adoptó con Tom Cruise.

Bella es una importante miembro de la iglesia de la Cienciología, creada en 1954, y debido a las reglas de esta religión no puede llevar una relación normal con Kidman, se lee en La Botana.

Un publicación de "In Touch" afirma que a relación de Kidman y Bella no es solo una ruptura familiar, las estrictas leyes de la iglesia no permiten que la hija de Cruise mantenga una relación con su madre, porque los desertores de la religión se consideran "SP" o "Personas supresivas".

Leah Remini es una de las pocas desertoras de la iglesia que ha revelado el abuso de la secta.

Remini recuerda haberle preguntado a Bella si había visto a su madre recientemente. Ella respondió: "No si tengo otra opción. Nuestra madre es una maldita SP".

Kidman nació en un hogar católico, su padre era psicólogo y su trasfondo religioso estaba en conflicto con los ideales de la Cienciología.

En un principio, Kidman estaba comprometida con la secta, sin embargo, comenzó a tener dudas sobre sus reglas y creencia, pues estaba prohibido asociarse con psicólogos, por lo que empezó a distanciarse.'



Finalmente, en 1997, la actriz declaró públicamente que ya no hacia parte de la Cienciología.

Adopción

Tom Cruise y Kidman se conocieron en el rodaje de “Días de tormenta” en 1989, y poco más de un año se casaron.

Kidman deseaba ser madre inmediatamente, sufrió un embarazo ectópico, lo que provocó un aborto espontáneo. Y a raíz del traumático episodio la pareja decidió adoptar, Isabella Jane (nacida en 1992) y Connor Anthony (1995).

