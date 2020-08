Nicolle Ferguson entre adeptos y detractores por comentario sobre la reapertura de los salones de belleza

La presentadora de televisión Nicolle Ferguson desató un debate en las redes sociales, luego de un comentario que publicó sobre la apertura de los salones de belleza.

Este martes las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron la reapertura a partir del lunes 27 de agosto de algunas actividades económicas, entre ellas las salas de belleza y las barberías.

El ministro de esta cartera, Luis Francisco Sucre comentó que estos abrirán bajo las condiciones previas de citas y capacidad de 50%, y de acuerdo a la restricción del horario.

A raíz de este punto, Nicolle Ferguson publicó un comentario en sus redes sociales. En twitter escribió: ¿Ministro usted sabe el tiempo que toma una keratina y mechas?

En tanto, en su cuenta de Instagram escribió: "Señor Sucre tenga piedad! Yo me he quedado fácil 5 horas en el salón de belleza haciendo químico! Yo no me puedo ir con el papel aluminio en el pelo de las mechas!".

Añadió: "No me puedo ir sin sellarme la keratina que se me cae el pelo!".

"Esto no incluye manicure y pedicure, depilación, pestañas y cejas!", también escribió la presentadora.

Ferguson culminó la publicación con el comentario: "Uno no puede andar así como Chewbacca por la vida! Van a llevar a mas de una presa... regia... pero presa! Help!".

Y, por supuesto, a raíz de estos comentarios que de inmediato leyeron decenas de personas, hubo adeptos y detractores.

Entre los que se pueden leer: "Que tristeza Tanta gente muriendo y otras preocupadas por la keratina"; "En serio esto es lo que les preocupa? Y eso que No hay plata... o en los Salones van aceptar Vale digital"; "Hey si abren joden si siguen cerrados también joden"; y "Si ella sale en la tv no tiene alguien que la arregle antes de hacer sus programas??? Como hacen las demás personas que salen en la tv para arreglarse si los salones estaban cerrados????".

También le escribieron: "Él no sabe nada de epidemiología ahora le van a preguntar de belleza"; "El Sr Sucre te va a decir que tienes 5 meses arreglandote sola en casa osea si quieres hacerte todo eso tienes que cojer varios días ( no esperes mas de el o ellos)", y "No puedo con lo de Chewbacca!!! El comment del día!!!! La hiciste tuya", entre otros.

