Nilson Ariel Espino publica bajo el sello editorial de la Universidad de Cambridge

El panameño Nilson Ariel Espino ha dejado el nombre de Panamá en alto, recientemente el arquitecto, urbanista y antropólogo panameño Nilson Ariel Espino publicó una nueva obra.

Se trata de la obra "Conversations with the Turtles, On the Ideological Conundrums of Our Times" (“Conversaciones con las tortugas. Sobre los dilemas ideológicos de nuestros tiempos).

Esta publicación marca un hito histórico al ser la primera vez que un autor de Panamá publica bajo el prestigioso sello editorial de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

"Conversations with the Turtles" explora la polarización ideológica contemporánea desde una perspectiva cultural y antropológica.

Las actuales polarizaciones ideológicas surgen de las contradicciones inherentes a la modernidad y sus obsesiones, utilizando la cultura como una dimensión fundamental para desmantelar las dicotomías típicas, como izquierda versus derecha o conservadurismo versus progresismo, dice el autor.

El libro revela cómo estos lados opuestos son posiciones interdependientes que luchan con paradojas culturales que no pueden abordar adecuadamente.

En un mundo dividido por marcadas desigualdades sociales y respuestas psicológicas que agravan la polarización, Espino propone que la estabilidad social es posible si se abordan las contradicciones de nuestra era moderna.

Su obra ofrece una visión innovadora, aplicando conceptos clásicos de la antropología cultural a los problemas actuales, desde la pobreza y la desigualdad hasta la inestabilidad política y la crisis ambiental.

Autor

Nilson Ariel Espino es un profesional y académico que reside y trabaja en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. Posee una licenciatura en arquitectura de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), una maestría en planificación urbana de la Universidad de Arizona (Estados Unidos) y un doctorado en antropología social y cultural de Rice University (EEUU).

Además de dirigir SUMA Arquitectos, Espino es profesor adjunto en la Escuela de Urbanismo de McGill University (Montreal, Canadá) y mantiene compromisos académicos con la Universidad de Panamá y la USMA.

